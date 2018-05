Le président Jacques Chagnon veut rénover le Salon bleu

Le président Jacques Chagnon prépare un vaste projet de transformation du Salon bleu qui n’a pas encore été approuvé par les élus.

«Mon idée, c’est qu’à l’été 2020 on termine la session parlementaire au salon bleu, puis on le ferme pendant un an et demi pour effectuer les travaux», a expliqué Jacques Chagnon en entrevue.

Plus tôt, lors de l’étude des crédits de l’Assemblée nationale jeudi, il a révélé aux parlementaires qu’il souhaitait ajouter de l’équipement informatique aux bureaux des députés, rénover les galeries de la Tribune de la presse et du public en y installant des écrans «comme on en retrouve dans les avions», rafraîchir les dorures et évaluer la santé des fresques qui ornent le plafond de la salle.

Il a précisé au Journal que les «tapis étaient finis», que le plancher était à refaire et que le filage électrique n’était plus à niveau.

Durant ces travaux, les parlementaires siègeront dans la salle législative, le «salon rouge». S’il n’en tient qu’à Jacques Chagnon, ces rénovations majeures débuteront immédiatement après la fin de l’érection du pavillon d’accueil et de sécurité.

Le projet de rénovation devra toutefois obtenir l’approbation des élus. «On sait que le salon bleu mérite des rénovations. Mais il faut que ça passe au Bureau de l’Assemblée nationale, ça va prendre des scénarios proposés. Il n’y aura aucune décision avant les élections, c’est certain», indique au Journal le député péquiste Sylvain Gaudreault, membre du BAN.