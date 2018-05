Le spectacle de U2 en cinq points

U2 a présenté, mercredi en Oklahoma, la première mondiale de sa tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE. À quoi faut-il s’attendre de ce spectacle dont les répétitions ont eu lieu à Laval le mois dernier et qui s’amènera à Montréal les 5 et 6 juin ? Voici cinq éléments à retenir.

Même scène

Les spectateurs qui ont assisté au dernier passage de U2 à Montréal, pour la tournée iNNOCENCE + eXPERIENCE, en 2015, ne seront pas dépaysés. Le groupe irlandais reprend exactement la même scène faite sur le long et qui sépare l’aréna en deux parties.

Réalité augmentée

Pour ce spectacle, U2 a voulu utiliser une technologie de réalité augmentée, avec les cellulaires. Les spectateurs sont invités à utiliser leur appareil durant une chanson précise.

Si l’effet est réussi, selon le magazine Rolling Stone, l’application gruge énormément la pile du téléphone.

Des pièces rares

Les Irlandais ont plongé dans leur vieux répertoire, lors de leur première à Tulsa. Pour la première fois de leur carrière (!), ils ont joué en concert la chanson Acrobat, de l’album Achtung Baby, sorti en 1991. Et ils ont aussi offert, pour la première fois en 12 ans, Who’s Gonna Ride Your Wild Horses.

Chansons écartées

Même si le groupe a joué quelques succès (Pride (In the Name of Love), Sunday Bloody Sunday), il a aussi mis de côté plusieurs hits qui étaient joués presque systématiquement à chaque concert. Parmi les «oubliés», on compte New Year’s Day, I Still Haven’t Found What I’m Looking For et Where the Streets Have No Name.

Messages politiques

Bono est reconnu pour ses prises de position assez tranchées. Mercredi, le concert comprenait des allusions aux néonazis de Charlottesville et quelques slogans disant que l’amour l’emporte sur la haine.