Le troisième lien sera bon pour l’environnement, soutient Legault

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, estime que la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis serait bénéfique pour l’environnement.

Il s’agit d’un argument additionnel selon lui pour appuyer ce projet, a-t-il exposé devant un public conquis d’avance à Lévis sur l’heure du dîner. Invité de la Chambre de commerce lévisienne – qui milite pour un troisième lien depuis plusieurs années – François Legault a suggéré que la nouvelle infrastructure contribuerait à la réduction des gaz à effet de serre.

«C’est un projet économique où on respecterait davantage l’environnement si on l’avait. Quand un entrepreneur de Beauport veut rencontrer un acheteur à Lévis, il fait le grand tour, le fer à cheval, puis il pollue», a-t-il lancé, générant une salve d’applaudissements.

Questionné sur ce nouvel argumentaire utilisé pour vanter les mérites du projet, M. Legault en a remis en mêlée de presse. «Il y a des avantages même au point de vue environnemental d’avoir un troisième lien (...) Actuellement, les gens attendent à l’entrée des ponts, ce n’est sûrement pas bon pour l’environnement», a-t-il renchéri.

«On n’a pas besoin de faire beaucoup d’études... Allez vous placer sur les ponts ou à l’entrée des ponts le matin et en fin d’après-midi, il y a nécessité, on a besoin d’un troisième lien», a exprimé celui qui espère conserver ses acquis et réaliser des gains au prochain scrutin en Chaudière-Appalaches.

«Les gens qui ont une voiture ont le droit aussi de circuler dans des délais raisonnables», a insisté le chef de la CAQ qui caracole toujours en tête des sondages. M. Legault s’est à nouveau engagé à débuter la construction du troisième lien «dans un prochain mandat», de la musique aux oreilles du maire de Lévis Gilles Lehouillier, spectateur attentif lors de ce dîner-conférence.

Les groupes écolos renversés

Les groupes environnementaux, qui questionnent publiquement l’utilité d’un troisième lien et anticipent un accroissement de la congestion routière à moyen ou long terme si ce projet se réalise, sont tombés en bas de leur chaise.

«Ce n’est certainement pas en ajoutant des infrastructures routières qui vont favoriser l’augmentation de notre dépendance à l’auto qu’on va sortir du cycle de l’augmentation des gaz à effet de serre liés à l’automobile», a réagi le directeur du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon.

«On peut tu se fier à la science en transports? La sagesse des politiciens, ça serait d’attendre et d’arrêter de dire n’importe quoi. Ça ne peut pas être environnemental de gaspiller des ressources pour répondre à un besoin extrêmement marginal. Ça ne va pas changer la nature de 85 % des déplacements parce qu’il y aurait un troisième lien», a-t-il ajouté.

Convaincu qu’un troisième lien accentuerait l’étalement urbain sur la Rive-Sud, le porte-parole d’Accès Transports Viables Étienne Grandmont contredit aussi la théorie de François Legault. «À court terme, ça va fluidifier donc il y aura moins de gens coincés dans le trafic mais sur du moyen terme, on se retrouve avec plus de circulation et les gens vont aller s’installer de plus en plus loin. Si on ajoute de la capacité routière, on ajoute toujours plus de congestion.»