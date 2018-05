Le vin de la semaine

Buti Nages 2017, Michel Gassier, Costières de Nîmes

Prix : 14,55 $

Code SAQ : 427625

Alcool : 13,5 %

Sucre : 1,2 g/l

Note : *** $ ½

Cette cuvée Buti Nages 2017 élaborée par l’inspiré et inspirant Michel Gassier risque de devenir mon rosé officiel de l’été! Meilleur que l’an dernier (et on était déjà assez haut en qualité), il a survolé la compétition. Un assemblage de grenache et de syrah donnant un nez bien parfumé de framboise, de pomme grenade et d’épices. En bouche, la matière nourrie offre une sensation entre velouté et croquant. Pas le plus long, mais d’un équilibre redoutable. Production bio. Bravo!