Les Mooseheads recrutent Éric Veilleux

L’entraineur Éric Veilleux ne sera pas demeuré sans emploi très longtemps.

Remercié à la mi-avril par l’Avalanche du Colorado au terme de son mandat de deux saisons à la barre du Rampage de San Antonio (Ligue américaine de hockey), Éric Veilleux a signé une entente contractuelle de trois ans pour diriger les Mooseheads de Halifax.

Les représentants de la capitale de la Nouvelle-Écosse ont reçu le mois dernier de la LHJMQ le mandat d’organiser la 101e édition du tournoi de la coupe Mémorial, en mai 2019.

Coïncidence ou pas, Veilleux était à la barre des Cataractes au printemps de 2012 lorsqu’ils ont soulevé la coupe Mémorial devant leurs partisans au Centre Bionest (renommé depuis le Gervais Auto).

«Les Mooseheads seront les hôtes du tournoi de la coupe Mémorial le printemps prochain. J’admets que ce facteur fut un point tournant et cela a facilité ma décision», a mentionné Éric Veilleux.

Une époque redoutable

Qui plus est, le natif de Québec joint les rangs d’une organisation bardée de jeunes talents prometteurs et de bons vétérans.

Puis, fidèles à leurs habitudes, les Mooseheads qui ont terminé au 4e rang du classement général avec 93 points, sauront recruter deux Européens d’impact si le Tchèque Filip Zadina gradue chez les professionnels à l’âge de 19 ans.

«Évidemment, je n’ai pas vu jouer l’équipe durant la dernière saison. Sur papier, les Mooseheads forment une équipe extrêmement talentueuse. En bout de ligne, j’aurais une meilleure idée lorsque débutera le camp d’entrainement.»

Une belle prise

Durant le point de presse des Mooseheads, le directeur général Cam Russell et le président Bobby Smith se sont félicités d’avoir mis le grappin sur un entraineur en chef aussi qualifié.

«Nous sommes emballés de pouvoir miser Éric, un entraineur d’expérience qui a connu de grands succès. Il fera progresser notre équipe», a mentionné, via communiqué, Cam Russell.

«Éric saura développer nos joueurs à leur plein potentiel. C’est un jour important pour l’organisation des Mooseheads», a déclaré le président Bobby Smith.

Courtisé par les pros

Affirmant n’avoir eu «aucun contact» avec l’organisation des Remparts de Québec à la suite de la démission de Philippe Boucher, Veilleux avait néanmoins reçu quelques coups de fil depuis la fin de son association avec l’Avalanche.

«J’avais eu des pourparlers avec quelques organisations professionnelles, mais attendre s’avérait un risque à prendre. Puis, après avoir vécu l’incertitude du déménagement de deux concessions...», a plaidé le père de trois enfants.

Longue feuille de route

Âgé de 46 ans, Veilleux a dirigé les Cataractes pendant cinq saisons et demie (2006-12), avant de joindre les rangs du Drakkar de Baie-Comeau, où il fut actif pendant deux campagnes. Durant cette séquence, en plus de remporter la «CM» à la barre du club hôte, Veilleux a guidé ses formations vers trois participations à la finale de la coupe du Président.

Sa fiche en carrière dans la LHJMQ : 347-208-45. Cinq fois en huit saisons, ses clubs ont dépassé le cap des quarante victoires.

Après un séjour de deux ans à Norfolk (ECHL et AHL), Veilleux avait accepté le 16 mai 2016 une offre contractuelle des Tigres de Victoriaville pour occuper les fonctions de directeur général et entraineur en chef. Quelques jours plus tard, il quittait les Bois-Francs pour accepter une offre de l’Avalanche. Chez le Rampage, il venait de compléter sa deuxième saison au Texas quand le patron des opérations hockey de l’Avalanche Joe Sakic lui a annoncé qu’il n’accompagnerait pas l’équipe lors de son transfert vers le Colorado.