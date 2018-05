Les Penguins nivellent les chances

Les Penguins ont créé l’égalité 2-2 dans leur série de deuxième tour contre les Capitals de Washington en l’emportant par la marque de 3-1, jeudi à Pittsburgh.

Après une première période sans but, Jake Guentzel a ouvert la marque à mi-chemin au second engagement. Il a récupéré une rondelle libre après un lancer raté de Dominik Simon et l’a envoyé derrière le gardien Braden Holtby.

Il a également conclu la marque dans un filet désert.

L’attaquant de 23 ans a récolté au moins un point dans un huitième match de suite. Il a également repris le premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey en séries avec 21 points, deux de plus que David Pastrnak, des Bruins de Boston.

Il est aussi le meilleur marqueur avec 10 réussites.

Guentzel a atteint le plateau des 20 points pour une deuxième saison de suite, lui qui en avait obtenu 21 en 25 sorties dans le cadre de la deuxième conquête de la coupe Stanley consécutive des siens.

But contesté

Evgeni Malkin a été l’autre buteur des Penguins. Avec un peu plus de deux minutes à écouler à la période médiane, il a plongé pour pousser son propre retour dans le but. Son tir avait atterri sur le poteau juste avant.

Les Capitals ont utilisé leur droit de contestation, mais après être allés à la reprise, les officiels ont jugé que Holtby n’avait pas été victime d’obstruction sur la séquence.

T.J. Oshie a répliqué pour les Capitals. Bien placé dans l’enclave, il a marqué sur réception alors que Guentzel était au cachot.

La tentative de créer l’égalité des visiteurs a avorté quand ils ont écopé d’une pénalité pour avoir eu trop d’hommes sur la glace avec 1 min 11 s à faire.

Matt Murray a repoussé 20 rondelles dans la victoire tandis que Holtby a failli deux fois sur 23 lancers.

Le match numéro cinq de la série aura lieu samedi à Washington.