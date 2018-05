Vous avez vu le nombre saisissant de députés/ministres qui déguerpissent ? Est-ce une première qu’un nombre aussi élevé d’élus annoncent leur fin des haricots ?

Et ce n’est pas fini. Ce qui est remarquable, c’est l’unité, la solidarité qu’ils manifestent dans une petite comédie qui s’ajoute ou qui maintient la tendance de la menterie politique. Le lieu commun est qu’aucun d’entre eux et elles ne quitte parce qu’il (ou elle) ne veut plus être de l’équipe Couillard ou dans le club libéral.

Tous ont soudainement envie de s’occuper de leur famille, de leur business ou de leur animal de compagnie. Aucun n’aura donc eu la franchise de dire : « Je sors de là parce qu’à la prochaine élection, on va manger une maudite volée. »

Ils sont très fiers de leur bilan et ils resteront les fesses au siège jusqu’en octobre afin de ne pas rater la pension à 150 000 $. Vacances en novembre et la vie continue.

Sauve qui peut

Il y a quatre ans, ils voulaient changer le monde et maintenant, c’est le monde qui les a changés. On n’a pas tendance à gratter au fond de la poêle quand il s’agit d’un ou deux retraits de la vie politique à la veille des élections, mais cette fois, le nombre nous oblige à nous gratter la tête.

L’anguille sous roche est très grosse, non ? Et les stratèges du parti qui n’en manquent pas une nous disent que leur formation a besoin de forces fraîches. Je ne serais pas très fier d’entendre ça si j’étais de ceux qui décanillent.

Le PQ ne lève plus, Vincent Marissal ne changera à peu près rien à la donne et François Legault doit sentir un gros vent de dos.

À Wee Gna Hein

Justin Trudeau envoie un message aux migrants et se déguise en cul-de-sac.

Plekanec veut revenir. Il trouve ça trop long une saison et des séries.

J’ai pris l’habitude de mettre du pluriel où il n’y en a pas. Ça fait un an que ça durent.

La petite regarde son papa enfiler son toxedo avant un party et lui dit : « Papa, tu ne devrais pas mettre ce veston. À chaque fois, tu as mal à la tête le lendemain matin ».

Donald Trump, le seul homme qui a un animal de compagnie dans le front.

À demain

On nous amène le beau temps, mais... à la goutte.