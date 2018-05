Lock-out à l'UQTR: le RSU-CSQ soutient le corps professoral

MONTRÉAL – Le Regroupement des syndicats universitaires de la Centrale des syndicats du Québec (RSU-CSQ) apporte son soutien et sa solidarité aux professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) mis en lock-out, mardi.

«Ce geste sans précédent du recteur McMahon est totalement disproportionné et rien ne le justifie», a indiqué Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ, qualifiant le geste du recteur d’«affront direct» au droit à la négociation des travailleurs.

«La raison invoquée par le recteur pour justifier le recours à un lock-out, à savoir qu'il s'agirait là d'un moyen visant à provoquer une négociation plus rapide, est absolument loufoque et ne tient pas la route», a-t-il ajouté dans un communiqué, jeudi.

De son côté, le porte-parole du RSU-CSQ et président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS-CSQ), André Poulin, considère que ce coup de force aura de «sérieuses conséquences, non seulement pour le corps professoral, mais également pour les étudiantes et étudiants de l'UQTR».

«Cette décision unilatérale arrive à un moment où les notes de la session d'hiver n'ont pas encore été remises aux étudiantes et étudiants, ce qui plonge ces derniers et les professeures et professeurs dans l'incertitude», a soutenu le porte-parole.

Le vice-président de la CSN a lancé un appel au bon sens. «Nous invitons le recteur et l'administration à retrouver leur bon sens, à mettre fin à l'impasse et à reprendre les négociations de façon plus civilisée avec les professeures et professeurs», a affirmé M. Beauchemin.