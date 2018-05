Ma fin de vie m’angoisse

J’ai travaillé toute ma vie à petit salaire, mais j’ai toujours aimé ce que je faisais. Je ne dépensais pas inutilement et je tenais un budget serré. Pas de cartes de crédit, pas de sorties en dehors de mes moyens, j’ai toujours mangé à la maison et porté les vêtements que mon frère me donnait.

Avec un loyer de 700 $ par mois, le téléphone et le câble à 96 $ et l’électricité à 125 $, il n’en restait pas assez pour faire des folies. Mon seul sport, c’est la marche tous les jours. Je n’ai jamais eu les moyens d’avoir une auto ni de souscrire à aucune assurance.

Actuellement, je réfléchis à ma fin de vie et à la façon dont je vais disposer de mon corps. J’en ai parlé à mon frère qui est d’accord pour fabriquer mon cercueil, ce qui va m’épargner des frais funéraires qui, me dit-on, se chiffrent au plus bas à 10 000 $. Trop cher pour moi. Quant à la disposition de ma dépouille, mon frère m’offre un bout de son terrain pour m’enterrer.

J’entendais récemment le PDG d’une importante entreprise funéraire dire publiquement qu’il existe désormais plusieurs façons d’être enterrés. Ce n’est plus uniforme comme avant. Le grand passage final ne se fait pas pour tout le monde de la même façon. Depuis que la crémation est acceptée, les choses ont changé. On peut même faire disperser ses cendres où on veut. Toujours selon ce PDG, les organisations funéraires sont désormais tenues de faire selon les désirs du client. Ça me rassure.

Robert

Certes, les choses ont évolué dans ce domaine, mais il existe quand même des lois à respecter et je ne pense pas que votre envie que les choses se passent entre votre frère et vous soit une idée acceptable. Je vous conseillerais de vous adresser sans frais à une entreprise funéraire pour qu’on vous renseigne sur ce qu’on peut ou ne peut pas faire. En passant, les coopératives funéraires offrent souvent des forfaits beaucoup moins chers que certains salons, sans oublier la prestation de 2500 $ du gouvernement à laquelle vous aurez droit.