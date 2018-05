Marcus Kruger échangé aux Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona ont fait l’acquisition du joueur de centre des Hurricanes de la Caroline Marcus Kruger ainsi que d’un choix de troisième ronde en 2018, a annoncé l’équipe de la Ligue nationale de hockey jeudi.

En retour, les Hurricanes ont obtenu l’attaquant Jordan Martinook et une sélection de quatrième ronde au prochain repêchage.

«Marcus est un bon joueur de centre qui est responsable défensivement, a dit le directeur général des Coyotes, John Chayka. Il est rapide et il excelle en désavantage numérique. Son arrivée ajoute de la profondeur à la position de centre.»

Kruger a amassé six points, dont un but, et 28 minutes de pénalités en 48 matchs au cours de la dernière campagne. Il a aussi récolté quatre filets et le même nombre de mentions d’aide avec les Checkers de la Caroline, dans la Ligue américaine.

Martinook, pour sa part, a inscrit six buts en plus d’amasser neuf mentions d’aide pour 15 points en 81 matchs.