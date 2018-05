Matt Ryan devient le joueur le mieux payé de l’histoire

Le quart-arrière des Falcons d’Atlanta Matt Ryan a accepté une prolongation de contrat de cinq ans et de 150 millions $, jeudi, devenant ainsi le joueur le mieux rémunéré de l’histoire de la NFL.

D’après le réseau ESPN, l’athlète de 32 ans aura droit à une somme garantie de 100 millions $. Il est également le premier pivot du circuit Goodell à obtenir un montant annuel de 30 millions $. Le vétéran devait disputer en 2018 la dernière saison d’un contrat de cinq ans et de 103,75 millions $.

L’an passé, Ryan a complété 342 de ses 529 passes pour des gains de 4095 verges, 20 touchés et 12 interceptions. Lors de la campagne précédente, il avait mené les siens vers une participation au Super Bowl grâce à une récolte de 4944 verges et 38 majeurs par la voie aérienne en saison régulière. Ses performances lui avaient également valu le titre de joueur le plus utile à son équipe de la ligue.

Le numéro 2 a accumulé 41 796 verges, 260 touchés et 126 interceptions depuis le début de sa carrière dans la NFL en 2008, ayant été invité quatre fois au Pro Bowl. Il aidé Atlanta à obtenir 95 victoires durant son parcours chez les Falcons : il s’agit du quatrième plus haut total du circuit.