Pascal Vincent impressionné par les joueurs de la Ligue nationale

WINNIPEG | Pascal Vincent a vécu ce que son ancien adjoint Dominique Ducharme expérimentera à compter de la saison prochaine avec le Canadien.

« Je me pensais prêt pour diriger dans la Ligue nationale quand je suis arrivé à Winnipeg », raconte Vincent, qui a travaillé sous les ordres de Claude Noël et de Paul Maurice durant cinq ans derrière le banc des Jets.

« Mais je ne l’étais pas vraiment, continue l’entraîneur en chef du Moose du Manitoba. »

Vincent, qui arrivait des rangs juniors, a été ébloui par ce qu’il a observé des joueurs évoluant au plus haut niveau.

« Il faut le vivre pour savoir ce qu’est la Ligue nationale. Les joueurs sont des athlètes de haute performance. Ils veulent gagner. C’est leur gagne-pain.

« Peu importe ce que les gens peuvent dire à leur sujet, les joueurs de la Ligue nationale sont à ce niveau parce qu’ils sont dans une classe à part. Ils sont comme les 700 meilleurs médecins ou les 700 meilleurs avocats au monde. Ils font quelque chose que les autres joueurs sont incapables de faire. Il faut le vivre de l’intérieur pour comprendre comment les choses fonctionnent.

« Travailler avec ces gars-là te force à être meilleur. Dominique (Ducharme) va apprendre beaucoup l’an prochain. Ça va l’aider dans son évolution. »

Au-delà de l’argent

Vincent éprouve le plus grand respect pour les joueurs de la Ligue nationale.

« Ils ont à composer avec une pression hors de l’ordinaire », dit-il.

« Peu importe le salaire qu’ils gagnent, ils ne pensent pas à l’argent lorsqu’ils se présentent dans un coin de patinoire avec Dustin Byfuglien. C’est pourquoi ils jouent dans la Ligue nationale et qu’ils sont les meilleurs au monde dans leur métier. »

Au sommet de leur carrière

Pesant 260 livres, il est le joueur le plus lourd de la LNH. C’est une dizaine de livres de plus que Zdeno Chara, qui est en revanche le joueur le plus grand du circuit à six pieds neuf pouces. Byfuglien fait six pieds cinq pouces.

Ils sont plusieurs à dire qu’il dispute le meilleur hockey de sa carrière. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur des Jets dont la carrière est montée en flèche à Winnipeg.

Blake Wheeler est devenu, lui aussi, un joueur de premier plan avec les Jets.

Premier choix au repêchage des Coyotes de Phoenix en 2004, il n’a pu s’entendre sur les modalités d’un contrat avec cette équipe.

Il s’est joint aux Bruins de Boston à titre de joueur autonome. Il a connu des hauts et des bas à ses cinq premières saisons dans la LNH, dont les trois premières avec les Bruins. Cédé aux Thrashers d’Atlanta, il a atteint son potentiel à la suite du déménagement des Trashers à Winnipeg.

Il a atteint un sommet personnel de 91 points cette saison et totalisait 10 points en huit matchs avant le match de jeudi soir. On parle d’une autre armoire à glace (six pieds cinq pouces, 225 livres).

Méchant joueur !