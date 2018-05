Philippe Laprise de retour en tournée

Un an après avoir terminé sa tournée Plus sexy que jamais, Philippe Laprise s’apprête déjà à reprendre la route avec Je m’en occupe, un troisième one-man-show en carrière.

Philippe Laprise s’occupe. Ou, du moins, il essaie. Voilà la ligne directrice de son tout nouvel effort, dont le rodage s’amorcera cet été.

« Je m’occupe de tout. De mon couple, de mes enfants, de mon chat, de ma quarantaine, de mes soirées de spectacle, etc. Mais évidemment, comme je suis un cabochon, ça ne finit pas toujours très bien », avance l’humoriste en riant.

Avant d’amorcer sa période de rodage pour Je m’en occupe, Philippe Laprise a évidemment tenu à tester différents numéros sur scène. Mais plutôt que de prendre part à différentes soirées d’humour comme le font plusieurs de ses collègues, il a tenu à tâter le pouls de ses fans en les conviant à des spectacles dans de petites salles, donc à moindre coût, au cours de l’année 2017.

« Je suis moins à l’aise dans les bars. Ce que je raconte en lien avec des thèmes comme mon âge ne rejoint pas nécessairement le public qui assiste à ces soirées d’humour. Et de tester du matériel dans des salles, avec mes fans, ça me permet d’être plus en confiance », confie-t-il.

Des détails à peaufiner

D’ici à ses premières médiatiques, prévues à l’automne, il lui reste tout de même un détail important à finaliser ; Philippe Laprise n’a pas encore terminé l’écriture de son classique numéro humain, « plus touchant », qu’il présente à chacun de ses one-man-shows. Les fans se souviendront de son segment sur les personnes handicapées et celui sur le TDAH qu’il proposait dans ses tournées précédentes.

« Je sais que les gens viennent pour rire, et moi-même, je suis sur scène pour avoir du plaisir. Mais je trouve ça important de prendre le temps d’être plus sensible et de parler de l’humain. Ça n’a pas besoin d’être long, ça peut être quelques minutes seulement. Mais je tiens à laisser quelque chose aux gens, essayer de leur faire prendre conscience de différents trucs », explique Philippe Laprise.

Philippe Laprise présentera son spectacle Je m’en occupe à la salle Albert-Rousseau de Québec le 21 novembre et au Théâtre Maisonneuve de Montréal le 28 novembre. Pour toutes les dates : philippelaprise.com