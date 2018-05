Pourquoi continuer à véhiculer un tel sophisme ?

En ce dimanche de février, je termine la lecture de votre chronique pour réaliser que vous citez ce qui me semble être un beau sophisme, véhiculé par notre PM Justin lui-même et repris par plusieurs journalistes et politiciens, selon lequel la légalisation du cannabis n’apportera rien de nouveau sous le soleil, puisque selon La Presse, 30 % des ados en ont déjà consommé l’an dernier, que près de 9 % en prennent de façon régulière, que la légalisation devrait assurer la qualité des produits sur le marché et le sortir des mains de la mafia.

Vous croyez réellement que la légalisation du cannabis n’augmentera pas sa consommation chez les jeunes ? Que la mafia perdra le contrôle de ce marché et que la qualité du cannabis sera assurée ? Croyez-vous que les avantages à légaliser le cannabis sont supérieurs aux effets pervers et à l’augmentation des problèmes sociaux que cela générera ? Et si oui, ne pensez-vous pas que notre gouvernement devrait procéder de la même façon avec les autres drogues et la prostitution ? Donc légaliser pour mieux contrôler ? Imaginez les profits faramineux pour les gouvernements et les amis du régime. Un ex-éducateur qui croit que notre plus grande richesse naturelle se trouve dans une jeunesse saine et équilibrée.

Robert Brunette

Trouvez-vous logique de privilégier un statu quo qui permet à des criminels d’engranger des milliards de profits par année, alors qu’on ne peut plus revenir en arrière tellement la machine a progressé dans le sens de la loi devant une consommation du produit qui ne cesse d’augmenter ? Personnellement, je préfère donner la chance à plusieurs coureurs (nos divers gouvernements) de montrer comment ils sont aptes à gérer cette consommation de la façon la plus adéquate possible.