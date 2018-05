Projet Beauport 2020: l'étude de configuration du terminal de conteneurs est lancée

QUÉBEC | Le projet Beauport 2020 a franchi de nouvelles étapes. La consultation citoyenne est maintenant terminée et l'étude de configuration du terminal de conteneurs a été lancée.

Le PDG du Port de Québec, Mario Girard, continue de vanter les mérites du terminal de conteneurs et soutient que le projet a été très bien accueilli en Europe et en Asie lors d'une tournée.

«On a une manifestation d'intérêt de plusieurs, soit de lignes maritimes ou d'opérateurs de terminaux», a souligné jeudi Mario Girard, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le directeur de Nature Québec, Christian Simard, en doute. «Un moment donné, on parlait de réservoirs liquides, on a changé pour les conteneurs. Demain, ce sera quoi? On l'a vu avec les silos de granules, c'était révolutionnaire, on devait en avoir 10. On en a construit deux et ils sont vides!»

Quelque 500 000 conteneurs pourraient transiter vers le secteur Beauport; 85 % par trains et 15 % par camions.

L'administration portuaire continue de voir grand. On parle de la création de 2700 emplois et de 287 millions $ en retombées économiques.

«Le Port de Québec, le terminal en eau profonde, est extrêmement compétitif», a ajouté Mario Girard.