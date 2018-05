Sean Paul et Roger Hodgson aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski

Sean Paul, Roger Hodgson, de Supertramp, Marc Dupré et Redfoo, du défunt groupe LMFAO, s’ajoutent à Avenged Sevenfold pour venir compléter la programmation des Grandes Fêtes Telus de Rimouski, qui auront lieu du 18 au 22 juillet prochain.

L’humoriste Dominic Paquet et La Chicane font aussi partie des noms qui ont été dévoilés jeudi, sur la page Facebook de l’événement.

L’organisation avait déjà confirmé que les groupes heavy métal Avenged Sevenfold et Bullet For My Valentine se produiraient au Parc Beauséjour le 19 juillet.

Les premiers 8000 laissez-passer sont en vente au coût de 39,95 $.

L’an dernier, entre autres grâce à la venue de Bryan Adams et Sum 41, les Grandes Fêtes ont eu un achalandage record de 80 000 spectateurs.

Voici la programmation complète :

19 juillet

20 h : Bullet For My Valentine

21h30 : Avenged Sevenfold

20 juillet :

18h30 : Roxane Bruneau

19h30 : La Chicane

21h30 : Roger Hogdson

21 juillet :

20 h : Redfoo, de LMFAO

22 h : Sean Paul

22 juillet :