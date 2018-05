Six élèves des Pères Maristes arrêtés pour des photos explicites

La police de Québec a procédé à l’arrestation de six élèves du Séminaire des Pères Maristes, mercredi, suspectés d’avoir partagé les photos à caractère sexuel de trois adolescentes.

Le SPVQ explique avoir été contacté le 18 avril en lien avec l’échange de photos à teneur pornographique de trois victimes au sein de l’école secondaire du quartier Sillery.

Des enquêteurs de l’exploitation sexuelle se sont saisis de l’affaire et ont rencontré les victimes et plusieurs témoins, menant à l’arrestation en fin de journée, mercredi, des six garçons âgés de 12 à 14 ans. Ces derniers ont été libérés en attendant leur comparution, où ils pourraient faire face à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile.

Un procureur sera ultimement chargé de déterminer les accusations sur la base de la preuve recueillie par les policiers. Selon la gravité des gestes commis, les sanctions peuvent aller des travaux communautaires au placement en centre jeunesse.

Le SPVQ fait face depuis quelques années à une croissance des plaintes pour sextage malgré ses efforts de sensibilisation. Ainsi, le corps policier a traité une vingtaine de dossiers liés à la possession et la distribution de pornographie juvénile en 2016, soit deux fois plus qu’en 2013.

Une douzaine de policiers sont présents dans les écoles de la région pour conscientiser les jeunes à cette problématique.

«On parle du volet victimes et des conséquences que cela peut occasionner sur elles, mais aussi du volet criminel parce qu’à partir de 12 ans, n’importe quel jeune peut être accusé d’infraction au niveau du Code criminel. On leur explique clairement que le fait de produire des images, de les transmettre à des amis ou de les avoir en leur possession constitue des infractions», mentionne Mélanie Cliche, porte-parole du SPVQ.