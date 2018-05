Alex Nevsky sort de sa zone de confort avec sa nouvelle chanson

À quelques jours de la grande finale de La Voix, Alex Nevsky lance vendredi la chanson Amour immodéré, le premier extrait de son quatrième album. Un premier pas vers son retour sur disque, prévu à l’hiver 2019.

Après avoir lancé bon nombre de chansons qui sont toutes devenues des succès radiophoniques, Alex Nevsky veut sortir de sa zone de confort.

C’est ainsi qu’il a récemment organisé un camp de création avec autant d’anciens que de nouveaux collaborateurs, réalisateurs et paroliers pour créer son prochain opus.

«Je veux que ce soit un album de rencontres, d’audace», a-t-il confié.

De ce camp est née la chanson Amour immodéré, créée avec la collaboration de Laurence Lafond-Beaulne (Milk and Bone) et du compositeur Gabriel Gagnon. En studio, il a aussi fait appel au claviériste François Lafontaine (Karkwa) et au batteur du groupe The Brooks, Maxime Bellavance.

Inspiré par l’amour

«Je voulais travailler avec de nouvelles personnes pour avoir une autre énergie, pour sortir de mes “patterns”, pour être sûr de ne pas m’endormir, de me conforter dans ce que je fais», explique-t-il.

«C’était risqué, parce qu’il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Mais il y a quelques petites perles qui sont sorties de ça. On était dans une belle “vibe”, une belle joie de vivre, un esprit de communauté», a ajouté le coach de La Voix.

Alex Nevsky retrouvera également sur cet album les réalisateurs d’Himalaya mon amour et Nos eldorados, Alex McMahon et Gabriel Gratton, et il collaborera avec Jonathan Harnois, qui a coécrit le dernier album de Dumas, Nos idéaux.

Amour immodéré propose une fois de plus une mélodie accrocheuse, dont les paroles racontent les débuts d’une relation amoureuse, «ce moment-là qui est la plus belle drogue au monde, où il n’y a plus rien qui existe, où tu te permets de rêver à nouveau malgré les peines d’avant», explique le futur papa qui est en couple avec Vanessa Pilon.

«Quatre jours, trois nuits, sans penser à mon téléphone», y chante Alex Nevsky. «J’aimais cette image-là dans la chanson, dit-il. À quel point il faut que tu tripes sur quelqu’un pour ne pas regarder Instagram et Facebook? C’est un beau clin d’œil à notre époque.»

Une autre magnifique chanson d’amour, On dérobera, la première qu’il ait écrite pour son amoureuse, se retrouvera sans doute aussi sur l’album, a-t-il fait savoir.

Il a présenté la pièce dans une version dépouillée il y a quelques semaines, lors de ses deux concerts avec l’Orchestre symphonique de Québec.

Pause de quelques mois

Alex Nevsky tenait à lancer une première chanson avant de prendre un congé pour l’arrivée de son premier enfant.

«Je voulais sortir un extrait maintenant, parce qu’après je vais un peu me déconnecter de tout ça pendant que la chanson fait son chemin. Je vais revenir plus actif à l’automne», dit celui qui fera toutefois des apparitions scéniques dans le cadre de la fête nationale.