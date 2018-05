Un aller simple

« Est-ce que le verbe aller existe encore ? Suis-je la seule à avoir remarqué que les gens ne l’utilisent plus ? “J’ai été chez ma sœur” ; “j’ai été magasiner » ; ‘j’ai été rencontrer untel ‘. Ne dit-on plus ‘je suis allée au bureau’ ; ‘je suis allée en voyage »’ ; je suis allée à l’hôpital »’ ? Cette façon de s’exprimer est-elle maintenant acceptée ? Est-ce que ça fait partie de la réforme ?’ demande avec une certaine angoisse une lectrice, Manon R. Employée à l’oral en introduction à un verbe à l’infinitif, l’expression ‘avoir été’ au lieu de ‘être allé’ peut être acceptable, mais elle est inélégante. Et elle ne trouve pas sa place dans la langue écrite. Il suffit de toute façon de comparer les deux formes pour se convaincre de s’en tenir en tout temps à la locution ‘être allé’ : il vaut mieux dire et écrire ‘18 % des électeurs sont allés voter par anticipation’ que ‘18 % des électeurs ont été voter par anticipation’.