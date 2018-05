Un beau succès

Près de 15 000 visiteurs auront franchi les portes du 3e Salon Cours et Jardins présenté du 19 au 22 avril derniers sur le site de Floralies Jouvence. Julie Cantin, présidente du Salon et présidente de Cantin événements & congrès, est fière de la contribution des 300 employés sur le terrain, des 25 personnes aux opérations, des 20 employés de Cantin événements & congrès et de la collaboration de l’équipe de Floralies Jouvence.

Par ailleurs, c’est un couple de Québec, Charles Couette et Elisabeth Labrecque qui ont mérité le grand prix du Salon, un aménagement D.I.Y. d’une valeur de 5 000$ incluant une cuisine extérieure, un foyer Solino et une terrasse de 10’ x 10’.

Dansez ! couronne ses gagnants

La première compétition Dansez !, propulsée par la Caisse Desjardins de Québec, a couronné, le mardi 24 avril, ses lauréats. Fanny Roy, de Québec Multi Danse Association (QMDA), s’est distinguée avec deux prix : le premier en danses artistiques, catégorie intermédiaire et aussi la mention Coup de cœur du jury (intermédiaire). Les autres gagnants sont : TWO (Laurie-Ann Courchesne et Raphaelle Sealhunter de QMDA) en danses artistiques (avancé). Louis-Philippe Luneau (intermédiaire) et BTO, Académie de danse de la Capitale (avancé) en danses urbaines. LaTroupe Bachata BM (intermédiaire) en danses latines et sociales et SW (Camille Roberge et Frédérick Arseneau) Coup de cœur du jury (avancé). Sur la photo, Fanny Roy reçoit son trophée des mains de Michel Blouin et Denis Laforest, respectivement président du CA et président et directeur général de la Caisse Desjardins de Québec.

Canac à Thetford Mines

Mélissa Laberge, porte-parole de la famille Laberge, propriétaire des quincailleries CANAC, a procédé récemment à l’ouverture officielle de la 27e succursale de la chaîne québécoise située au 2223 boulevard Frontenac à Thetford-Mines. La nouvelle quincaillerie a nécessité des investissements de 6 M$ et a permis la création de 90 nouveaux emplois directs sur le territoire de la MRC des Appalaches. Sur la photo, dans l’ordre habituel) : le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau ; Mélissa Laberge accompagnée de son directeur du magasin, Karl Tanguay et le préfet de la MRC des Appalaches, Paul Vachon.

Le bien-être des enfants

Annie Fortin, directrice générale de STRUCTURA Conseils, a accepté la présidence d’honneur du 27e Souper Homard au profit du Club Kiwanis de Québec qui se tiendra le jeudi 31 mai, dès 17 h 30, à l’Espace Dalhousie du Terminal de croisières du Port de Québec. Les profits de la soirée, la principale activité de financement, serviront à soutenir le Club Kiwanis de Québec dans l’atteinte de ses objectifs : faire en sorte que les enfants de la ville de Québec dans le besoin soient au chaud cet hiver (Habiller un enfant), aient le ventre plein à l’école (Nutri K) et puissent avoir confiance en eux dans la vie (Edu K Ation). Renseignements : 418-265-0225.

Anniversaires

Pierre Jobin (photo), journaliste et chef d’antenne des bulletins de midi et de 18 heures à TVA Québec depuis 25 ans, 56 ans... Alain Côté, joueur de hockey avec les Nordiques de 1977-89, 61 ans... Patrice Bélanger, comédien et animateur québécois (Sucré/Salé), 39 ans... Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 62 ans... Michel Lacroix, journaliste sportif (RDS/golf) et annonceur maison du Canadien au Centre Bell, 65 ans

Disparus

Le 3 mai 2013. Marc Simoneau (photo), 72 ans, commentateur sportif et conseiller municipal, Ville de Québec (arrondissement Beauport)... 2014. Liliane M. Stewart, 85 ans, une importante mécène montréalaise et philanthrope... 2011. Jackie Cooper, 88 ans, acteur américain... 2009. Renée Morisset, 80 ans, pianiste québécoise de renommée internationale... 1999. Steve Chiasson, 32 ans, défenseur des Hurricanes de la Caroline... 1987. Dalida, 54 ans, chanteuse née au Caire.