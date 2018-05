Un duo improbable qui fait mouche

Pour sa nouvelle chanson en anglais, Céline Dion a frappé un grand coup en s’offrant un duo improbable avec Deadpool, le superhéros­­­ le plus déjanté de l’univers Marvel. Cette participation à la trame sonore de l’un des films hollywoodiens les plus attendus du printemps lui procurera une immense visibilité, spécialement auprès d’un public généralement plus jeune que le sien.

Difficile de ne pas succomber à l’humour (et la voix) de Céline Dion dans le vidéoclip de la chanson Ashes. Dans ce clip, qui a été dévoilé hier matin, Céline a joué le jeu à la perfection en interprétant avec puissance et élégance cette ballade, pendant que Deadpool danse sur scène à ses côtés.

À la fin de la chanson, la diva québécoise a même poussé l’audace un peu plus loin en jouant une scène comique avec Deadpool. Cette mise en scène amusante respectait parfaitement l’autodérision et le ton irrévérencieux des films de ce superhéros pas comme les autres.

Voilà donc un joli coup de pub à la fois pour Céline et pour Deadpool 2, qui prendra l’affiche le 18 mai et qui devrait faire un carton au box-office. Aussitôt dévoilé hier, le vidéoclip s’est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. L’interprète de Deadpool, l’acteur canadien Ryan Reynolds, a lui-même partagé la vidéo aux 10,7 millions d’abonnés de son compte Twitter.

Céline va-t-elle soudainement devenir cool auprès des fans de Deadpool et des films de Marvel ? Chose certaine, le vidéoclip de Ashes (et la performance de Céline) a été très bien accueilli hier sur les différents blogues et sites spécialisés dans les films de superhéros.

De La belle et la bête à Titanic

Si cette association entre Céline et Deadpool semblait totalement inattendue, il n’y a rien d’étonnant à voir la célèbre chanteuse prêter sa voix à la trame sonore d’une grande production hollywoodienne. Au fond, Céline a marqué l’histoire du cinéma en interprétant la chanson thème de Titanic, un des films les plus populaires de tous les temps au box-office.

Au fil des années, la diva de Charlemagne s’est illustrée à plusieurs reprises au cinéma en chantant sur les trames sonores de films comme La belle et la bête (celui de 1991 et celui de 2017), Stuart Little 2 et Muppets Most Wanted, mais aussi de productions québécoises comme le drame historique Nouvelle-France et le film d’animation La Guerre des tuques 3D. Bref, Céline et le cinéma ont souvent fait bon ménage.

Difficile de prédire pour l’instant quel genre de retombées aura la chanson Ashes sur la carrière et l’image de Céline. On ne peut pas prédire non plus quelle place occupera la chanson dans le film. Ce qui est sûr, toutefois, c’est que Céline s’est probablement fait de nouveaux fans avec cette nouvelle chanson et ce vidéoclip réussi.

Mes choix de la semaine

La Ch’tite famille

Photo d'archives

On rit beaucoup dans cette nouvelle comédie de Dany Boon (Bienvenue chez les Ch’tis) qui raconte les mésaventures d’un designer parisien snob qui doit renouer avec sa famille et ses origines Ch’tis, après avoir caché pendant longtemps qu’il avait grandi dans le nord de la France. Efficace, malgré un sentiment de déjà-vu.

Paddington 2

Photos courtoisie

Cette suite des aventures du célèbre petit ours parlant se révèle encore plus drôle et attachante que le premier film, sorti en 2015. Paddington se retrouve cette fois-ci en prison pour un vol qu’il n’a pas commis et est confronté à un voleur spécialisé dans l’art du déguisement (excellent Hugh Grant). Un film familial charmant et irrésistible.

Sens dessus dessous

Photo courtoisie

Ce film d’animation du studio Disney-Pixar est un vrai petit bijou d’audace et d’intelligence. Réalisé par Pete Docter (Là-haut, Monstres Inc.), Sens dessus dessous nous amène dans la tête d’une fillette de 11 ans qui doit apprendre à gérer ses émotions, qui sont chacune représentées par des petits bonhommes (Joie, Colère, Tristesse, etc.). À noter que la version française québécoise, qui est présentée au petit écran ce soir, met en vedette les voix d’Édith Cochrane, Sonia Vachon, Charlotte Le Bon, Réal Bossé et Xavier Dolan. Ce soir à 19 h, à Radio-Canada.

Le chiffre de la semaine: 858 M$

Les recettes récoltées par Avengers : la guerre de l’infini au box-office mondial en moins d’une semaine

La citation de la semaine

« Je pense que, comme la plupart des prédateurs, Harvey Weinstein s’en prenait aux personnes les plus vulnérables. J’ai toujours eu un mauvais sentiment avec lui. Il me disait d’ailleurs souvent : nous ne sommes pas amis, toi et moi. » – Cate Blanchett au magazine Variety