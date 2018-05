Un ex-avocat à nouveau coupable de voies de fait pour une histoire de bouffe à chat

Au terme de son deuxième procès à la suite d’une «arrestation citoyenne» pour une histoire de bouffe à chat, l'ancien avocat Bernard Corbeil a de nouveau été trouvé coupable de voies de fait.

En avril 2015, Corbeil a été trouvé coupable une première fois par le juge Jean Asselin de voies de fait à l’égard d’une femme qui lui «volait» la bouffe à chat qu’il mettait sur le pas de sa porte pour nourrir les félins errants.

Après avoir élaboré un plan détaillé pour piéger le coupable, Corbeil s’était littéralement jeté sur la femme, au matin du 2 février 2013, et lui avait enveloppé la tête dans une serviette, l’avait projetée par terre, lui avait ligoté les pieds et les mains avec des attaches en nylon, avant d’appeler les policiers. Le tout, filmé par les caméras de surveillance et la tablette de la conjointe de l’ancien avocat.

Absolution inconditionnelle

À la suite de son verdict, le juge avait prononcé une absolution inconditionnelle contre l’homme, qui avait porté sa cause en appel et obtenu la tenue d’un deuxième procès.

Jeudi matin, le juge Hubert Couture est arrivé à la même conclusion que son confrère, soit que la force exercée par Corbeil pour maîtriser la «voleuse» était excessive.

Plus de détails à venir...