35 bougies pour Gargouille

Le célèbre personnage de bande dessinée Gargouille célèbre cette année son 35e anniversaire. Pour l’occasion, son créateur Tristan Demers ne lui offrira pas une, mais bien deux nouvelles aventures, attendues en librairie à l’automne.

« Ce sera dans un nouveau format, avec une nouvelle mise en page. Dans une des aventures, Gargouille ira à San Francisco et sur l’île de Pâques et dans une autre, ce sera une croisière qui tourne au cauchemar. Ça fait longtemps qu’il n’a pas autant voyagé », révèle le bédéiste au lancement de son premier essai, L’imaginaire en déroute : Quand nos enfants ne savent plus inventer, jeudi dernier.

Plus de trois décennies après avoir donné naissance au personnage, Tristan Demers voit aujourd’hui une toute nouvelle génération s’intéresser à son cher Gargouille. Un constat qui le rend particulièrement fier.

« Dans les salons du livre, je rencontre des gens qui me disent qu’ils lisaient Gargouille quand ils étaient jeunes et qu’ils achètent maintenant les nouveaux livres pour leurs enfants. Je trouve ça merveilleux de voir que ce lien se continue avec le public encore aujourd’hui », confie-t-il.