À la rescousse des parents

Pas toujours facile de voyager avec de jeunes enfants. Ça, Julie St-Pierre en est bien consciente. Elle s’apprête donc à lancer Bébé on part, une série de capsules web pour aider les parents à bien préparer leurs vacances en famille, attendue sur le site de Canal Vie le 15 mai.

« C’est une idée que j’ai eue il y a trois ans quand j’ai voulu partir en voyage pour la première fois avec mon garçon. Chaque capsule a un thème, comme la prévention des bobos, le décalage horaire, comment apprivoiser l’avion, etc. Et pour chacun, un expert vient donner des trucs pour bien se préparer avant de partir », explique la maman du petit Lucio, trois ans et demi, au lancement de la programmation du Théâtre Desjardins, mardi dernier.

Ceux qui la suivent depuis l’époque de Mixmania seront heureux d’apprendre que, malgré ses nombreux projets d’animatrice et de DJ, elle n’a pas l’intention d’abandonner la chanson.

« Je veux rester active au niveau du chant, mais pas nécessairement à temps plein. Je préfère des projets comme Québec Issime, où je peux faire de la scène durant un certain moment, à l’idée d’enregistrer un album », explique-t-elle.