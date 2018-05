DUFOUR, Claude



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Claude Dufour, fils de feu Madame Sévérine Dufour et de feu Monsieur Élie Dufour.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil son frère Yvan (Marielle Dussault), sa compagne Suzanne Fournier, son neveu Éric Dufour (Annie Roy), sa nièce Isabelle Dufour (Daniel Morin), ses petits-neveux et petites-nièces: Marianne et Florence Morin, Antoine et Rose Dufour. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de l'Hôpital Général pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles sur place.