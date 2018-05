Abel et Citrini-Beaulieu médaillées d’argent une fois de plus

SPORTCOM | Après avoir mis la main sur la médaille d’argent le week-end dernier devant leurs familles et amis à Montréal, les plongeuses Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu sont montées une fois de plus sur la deuxième marche du podium du 3 m synchronisé, vendredi, lors de la quatrième étape des Séries mondiales présentée à Kazan, en Russie.

Abel, de Laval, et Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ont obtenu 301,11 points, ce qui les a placées derrière les Chinoises Chang Yani et Shi Tingmao (316,20). Les Britanniques Grace Reid et Katherine Torrance (289,29) ont quant à elles récolté le bronze.

«Nous sommes très fières de notre performance. Nous avons tout donné pour aller chercher notre quatrième médaille en quatre Séries mondiales. Nous avons besoin d'améliorer plusieurs points techniques, mais notre équipe a pris beaucoup de maturité cette saison. La semaine dernière, c'était vraiment mieux côté individuel», a commenté Abel.

Imbeau-Dulac et Gagné au pied du podium

Au 3 m synchro masculin, le duo formé du Terrebonnien François Imbeau-Dulac et du Montréalais Philippe Gagné a conclu en quatrième place. Les juges leur ont accordé une note de 391,11. Les Chinois Cao Yuan et Xie Siyi (457,98) ont remporté la compétition devant les Russes Evgenii Kuznetsov et Ilia Zakharov (437,43) ainsi que les Ukrainiens Oleksandr Gorshkovozov et Oleg Kolodiy (419,82).

Également en action, la Lavalloise Meaghan Benfeito et l’Albertaine Caeli McKay (288,90 points) ont pris le sixième rang du 10 m synchro féminin. La Chine s’est une fois de plus imposée avec Lin Shan et Si Yajie (324,24) sur la plus haute marche du podium. Les Nord-Coréennes Kim Mi-rae et Kim Kuk-hyang (320,58) ont fini deuxièmes et les Malaisiennes Jun Hoong Cheong et Pandelela Pamg (318,54) troisièmes.