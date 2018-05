Accord 2018: salon vins et fromages du Québec

C’est un secret de polichinelle de dire que le Québec fabrique parmi les meilleurs fromages du monde.

Nous avons même gagné dernièrement le concours du meilleur camembert au nez et à la barbe de nos cousins français ! Plus sérieusement, du petit producteur artisan aux grosses productions en coopérative, la qualité des fromages d’ici n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui. Or, qui dit fromage, dit évidemment vin. Et en la matière, le Québec a fait des pas de géant. Si bien que l’idée de créer un salon vins et fromages du Québec s’est imposée presque naturellement ! Bien qu’il soit réservé aux professionnels de l’industrie des vins, de la restauration et de la gastronomie, il est assez facile de s’inscrire à Accords 2018, le tout premier salon vins et fromages du Québec. Vous pourrez y rencontrer une vingtaine de maîtres fromagers et autant de vignerons. Ma collègue Nadia Fournier, auteure du Guide du Vin Phaneuf, vous fera découvrir la typicité de nos terroirs et vous proposera des accords vins et fromages surprenants. Plusieurs ateliers sont également offerts. Ça se passe le 7 mai au Musée de la Civilisation de Québec et le 9 mai au Salon 1861 de Montréal. Entrée gratuite. Il ne reste qu’à souhaiter une ouverture grand public l’an prochain ! On s’informe ici : vinsduquebec.com

En attendant, voici quatre classiques de chez nous à découvrir ou à revisiter pour vous convaincre de la qualité des vins d’ici !

Buvez moins. Buvez mieux.

Versant Blanc 2016

Photo courtoisie, SAQ

Coteau Rougemont : Toujours satisfaisant que ce vin blanc à base de frontenac gris et de frontenac blanc. Le très bon 2016 devrait d’ailleurs bientôt laisser place au 2017. Belle robe jaune paille foncé. Intensité aromatique surprenante. Parfums simples, mais accrocheurs d’abricot mûr, de poire et de confiserie. La bouche suit, ample, avec ce qu’il faut de nervosité pour donner à l’ensemble fière allure. Fort bon.

13,5 % Montérégie | Vin blanc | 14,60 $ | 1,6 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11957051

Rosé 2017

Photo courtoisie, SAQ

Domaine St-Jacques : Yvan Quirion et sa femme Nicole Du Temple ont pris le pari de planter des cépages vinifiera (ou cépages nobles) dans leur patelin de Saint-Jacques-le-Mineur, notamment du pinot gris. Ce dernier donne un vin étonnant, mais pratiquement disparu à la SAQ. En attendant l’arrivée du 2017, ne manquez pas d’essayer le rosé du domaine. Issu des cépages lucie kuhlmann et maréchal foch, c’est un rosé sec et bien fait qui offre des saveurs franches de fraise, de cerise et d’épices.

12,5 % Montérégie | Vin rosé | 15,45 $ | 2,3 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 11427544

Cuvée Julien 2016

Photo courtoisie, SAQ

Domaine Les Brome : On le sait, ce n’est pas facile de faire du rouge au Québec. Or, Léon Courville s’en tire plus qu’honorablement. Sa cuvée Julien (dominante de maréchal foch complétée par du baco noir et du chaunac) a peut-être peu à voir avec les bijoux que l’on retrouve au Domaine du Nival ou chez Pinard Père et filles, mais offre une matière généreuse, souple et d’assez bonne vigueur. Tonalités de cerises, d’épices douces et d’herbes. En revanche, c’est très abordable et on en trouve partout au Québec !

12,5 % Cantons de l’Est | Vin rouge | 15,40 $ | 3,6 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 10680118

L’Orpailleur blanc 2017

Photo courtoisie, SAQ

Cantons de l’Est : L’Orpailleur est un pionnier de l’industrie viticole au Québec avec des vignes plantées dès 1982 dans la vallée de Dunham, dans les Cantons de l’Est. Classique d’entre les classiques, le vin blanc du domaine a parcouru énormément de chemin depuis la première fois où je l’ai goûté. Un assemblage à parts égales de vidal et de seyval donnant un vin aux parfums d’intensité moyenne qui évoquent la poire, la pomme et une touche herbacée. La bouche est délicate, rondelette tout en étant dotée d’une bonne acidité. Ça se boit facilement.

11,5 % Québec | Vin blanc | 15,45 $ | 6,9 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 00704221

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com