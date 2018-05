Alertes de vents violents pour tout le sud du Québec

Environnement Canada a émis vendredi matin toute une série d’alertes de vent violent, et ce pour tout le sud du Québec.

Allant de l’Outaouais, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Estrie, et jusqu’à Rivière-du-Loup, les vents pourraient souffler fortement avec des rafales à 90 km/h.

«Un avertissement de vent est émis lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent», a fait savoir l’organisme fédéral sur son site internet.

En Outaouais, les vents devraient commencer à souffler fortement en fin d’après-midi pour s’estomper en soirée.

Pour toutes les autres régions visées par les alertes, les vents souffleront à partir de vendredi soir, et s’estomper samedi, en matinée.

«Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres», précise Environnement Canada.

Il est donc important de sécuriser les objets et structures qui risquent de s’envoler et/ou causer des dégâts.

Tornades?

Le groupe québécois de chasseurs d’orages et de tornades, Québec Vortex, est à l’affut et croit que les ingrédients pour la formation d’orages violents et peut-être de tornades pourraient être réunis, vendredi.

«Pour avoir des formations de tornades, il faut aussi avoir de l’ensoleillement, sinon il ne se passera rien», a indiqué Marc Rémillard à TVAnouvelles.ca.

Au moment d’écrire ces lignes, Environnement Canada n’avait pas émis d’alerte de tornade.

Voici les alertes de vent violent par régions