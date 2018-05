C’est le 26 avril dernier que la première soirée de L’Envolée-Bénéfice tenue par l’organisme Les Anges du Bal s’est déroulée. TVA et Le Journal de Québec étaient partenaires de l’événement. L’organisme a amassé 19 550 $, une somme qui lui permettra de structurer ses services et de les déployer afin d’offrir à des jeunes filles dans le besoin une tenue complète pour leur bal de finissants. La Journée Boutique Anges du Bal se tiendra ce dimanche au Domaine Maizerets. À cette occasion, des finissantes provenant de 52 écoles secondaires réparties sur le territoire du centre du Québec jusqu’à la Côte sud en passant par la Beauce, Portneuf et Charlevoix pourront s’y dénicher une robe et des accessoires afin de passer une soirée mémorable.

« Derrière ses abords futiles et bling bling, Anges du Bal est un formidable véhicule d’intervention sociale, a déclaré madame Sonia Wagner, cofondatrice des Anges du Bal. À l’occasion de notre Journée Boutique annuelle, nous mettons tout en œuvre pour que nos participantes repartent les yeux remplis d’étoiles et l’estime de soi gonflé à bloc. Chacune ira au bal plus belle, plus sûre d’elle... plus « comme les autres ». C’est ça en fait Anges du Bal : une redistribution de la beauté à un moment charnière de leur vie. C’est leur montrer une image d’elle-même qu’elles vont aimer »

Information : angesdubal.org