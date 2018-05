[AUDIO] La ministre Christine St-Pierre s’ouvre avec émotion sur le décès de sa petite soeur

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine Saint-Pierre, est en deuil de sa petite sœur.

Au cours d’une entrevue accordée à Stéphane Gendron à Énergie 98,9 vendredi, la politicienne s’est ouverte avec émotion sur la perte de sa sœur cadette, l’avocate Evelyne Saint-Pierre qui est décédée le 29 avril dernier.

«Les dernières paroles qu’elle a dites, c’était dans la chambre et les deux infirmières venaient faire sa toilette et elle a dit: “vous êtes des anges”. Et après ça, elle n’a plus reparlé. Ce sont les dernières paroles qu’elle a dite au personnel infirmier alors c’était vraiment touchant pis j’étais là, pis je la regardais pis je me disais “wow”, alors je veux les remercier parce que ce sont des gens extraordinaires, ils sont respectueux avec les patients, doux, tendre...», a-t-elle confié, sanglot dans la voix, tenant à souligner le travail «extraordinaire» de l’unité des soins palliatifs du CHUM.

Bien qu’elle avoue ne pas «savoir sur quel pied danser» à la suite de la perte d’un proche, la politicienne croit que d’avoir passé ces derniers moments avec sa soeur l’aidera à vivre son deuil.

«Ce sont des moments qu’il ne faut pas non plus fuir. Il y a des gens qui ont tendance à dire “je ne suis pas capable”, mais il faut trouver les ressources pour y aller parce que ça nous aide à faire le passage, ça nous aide à passer à travers ça», dit-elle.

Au cours de cette entrevue, la ministre a eu l’occasion de parler du rituel d’adieu peu conventionnel qui aura lieu en mémoire de sa petite sœur qui ne souhaitait pas de service religieux.

«C’était une femme très intelligente qui était très originale aussi. Lorsqu’elle est décédée, on se demandait qu’est-ce qu’on pouvait faire et on savait qu’elle avait dans ses derniers, dans ses désirs, elle avait exprimé, dans une correspondance avec un ami, une correspondance dans laquelle ils parlaient de la mort et cet ami-là nous a envoyé cette correspondance-là. Elle a dit: “Moi, je veux avoir une grande fête avec de la bonne bouffe et du bon vin. Alors on s’est dit bon ok.... Et on s’est dit bon faisons ça!» a-t-elle indiqué.

La ministre a par la suite expliqué comment ce moment allait se dérouler, en précisant qu’elle aime les rites religieux et que «ces passages-là sont importants» pour elle.

«Le faire dans une église pour moi, ça représente énormément. Mais ce n’est pas tout le monde qui pense la même chose [...] Alors, donc, on était un peu plus guidés et on a eu cette idée. On a loué à Montréal une terrasse et on a décidé de recevoir les gens et on leur demande de faire des dons. [...] On s’est dit laissons aller notre cœur et c’est comme ça qu’on a décidé de le faire pour lui rendre hommage et connaissant sa personnalité, je pense que si elle était présente physiquement, elle va être présente évidemment avec nous on le sait, mais si elle était présente physiquement, je pense que c’est exactement ce qu’elle aurait voulu, alors on va essayer de lui rendre cet hommage-là avec beaucoup beaucoup... je dirais on va essayer d’avoir de la joie en même temps qu’on a de la peine», s’est-elle confiée.

Nous souhaitons nos condoléances à la ministre et à ses proches.