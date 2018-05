Baseball : Zacharie Allard poursuivra sa carrière au Colorado

Même si son développement a été plus long que d’autres, Zacharie Allard a obtenu une bourse d’études et poursuivra sa carrière avec les Trojans de Trinidad State College au Colorado.

L’artilleur droitier format géant des Canonniers de Québec a reçu la bonne nouvelle au cours des derniers jours. «Je m’entraîne fort depuis longtemps pour atteindre cet objectif et il s’agit d’une belle petite tape dans le dos, a raconté Allard. Karl Gélinas m’a donné beaucoup de conseils cet hiver et j’ai fait un gros ménage mental. J’ai une meilleure attitude.»

À ses débuts avec les Canonniers, rien ne laissait présager qu’Allard allait atteindre les rangs collégiaux américains. «Au sport-études, j’étais toujours dans la deuxième moitié des joueurs, a souligné le lanceur de 6 pi 4 po. Je n’avais pas joué dans du gros calibre. J’ai travaillé fort et j’ai reçu le prix du joueur le plus amélioré à trois reprises. J’ai bien fait de ne jamais lâcher et mes efforts payent aujourd’hui. À chaque fois que je rencontrais une embûche, je travaillais plus fort.»

Responsable du programme des Canonniers, Jean-Philippe Roy abonde dans le même sens. «À ses débuts, Zacharie ne faisait pas partie des joueurs qui pouvaient aspirer aux collèges américains, a-t-il souligné. Son corps n’était pas adapté et coordonné. Il n’avait jamais dominé. Il lançait des ballounes, mais il a pris de la vélocité et sa rapide varie maintenant entre 83 et 87 mph. Il débutera comme releveur et ça sera à lui de faire sa place à sa deuxième saison. C’est une belle histoire et une belle leçon pour les Québécois qui se développent sur le tard.»

Avec les Trojans, Allard marchera dans les traces de son ancien coéquipier Alexandre Bédard. Le voltigeur a connu toute une saison en conservant une moyenne de ,400. Il fera le saut dans la NCAA à l’automne avec les Warriors de Nyack College, formation qui évolue en Division 2.

«J’ai parlé à Alex et il m’a prévenu que le gérant est un adepte du régime militaire, a indiqué celui qui portera les couleurs des Alouettes de Charlesbourg cet été. Je suis prêt à ça que ça soit plus difficile. Ça va être une nouvelle expérience de vivre seul qui me fait peur un peu peur, mais je vais me donner à 100 pour cent. Même s’ils ne seront pas présents à mes côtés, les membres de ma famille seront derrière moi.»