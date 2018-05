Blitz de l’emploi à Cité Joie

Depuis hier, l’équipe de Cité Joie de Lac-Beauport vous attend au Carrefour Jeunesse Emploi, au 8500, boul. Henri-Bourassa, à Québec, pour un Blitz de l’emploi. Si vous êtes intéressé(es) par un emploi estival au Camp Cité Joie, voilà l’occasion.

Aujourd’hui, de 16 h à 21 h, et demain samedi, de 10 h à 16 h, vous pourrez rencontrer les intervenants de Cité Joie afin de connaître les postes disponibles et passer des entrevues sur place. Sinon, vous pouvez toujours faire parvenir votre c.v. à emploi@citejoie.com. La situation de plein emploi dans la grande région de Québec cause des problèmes de recrutement, non seulement à Cité Joie, mais aussi pour plusieurs entreprises qui comptent sur des étudiants pour combler des postes pendant l’été. Renseignements : Hélène Gaucher : 418-849-7183 poste 232.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Charlotte Cloutier et Michel Pageau, de Lac St-Charles, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 4 mai 1968 à l’église de Stoneham. Leurs deux enfants Danny et Yves, leurs petits-enfants Jason, Frédérick et Alexe, ainsi que leurs frères, sœurs et amis(es) les félicitent pour ce grand jour. J’ai cru savoir que leurs noces d’or seront soulignées ce dimanche.

90 ans

Photo courtoisie

Gérard Beaulieu, de Wendake, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Marié à Lucille Sioui, il est père de 6 enfants, il a 10 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants, tous de descendance autochtone. Reconnu pour ses talents de musicien par les aînés des Clubs d’âge d’or de la Haute St-Charles ainsi que par toute sa famille, il aime encore partager sa musique à l’accordéon.

Mission accomplie

Photo courtoisie

La Grande Collecte Moisson Québec, tenue récemment sous la présidence d’honneur de Geneviève Éverell, chef animatrice, auteure et femme d’affaires, a amassé 167 000 $ et 16 500 kilos de denrées non périssables pour garnir sa provision collective. Sur la photo : Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec (à gauche) et Geneviève Éverell remercient tous ceux et celles qui ont donné et collaboré au succès de la collecte du printemps 2018.

Héritage architectural préservé

Photo courtoisie

Les 75 000 $ amassés lors de la campagne de financement 2017 de la Phase I des travaux de restauration de l’église patrimoniale Sacré-Cœur (photo), située dans le quartier historique du Bassin de Chicoutimi, ont permis d’obtenir une aide financière du ministère de la Culture et des Communications et une recommandation additionnelle de la Table régionale du patrimoine, pour une somme totale de 446 356 $. Les travaux seront réalisés cet été. Deux autres phases seront ensuite nécessaires pour une mise à jour complète de ce joyau architectural bâti en 1903. Au cours des prochaines semaines, une campagne de financement 2018 sera lancée pour rassembler la part de 25 % du milieu afin de bénéficier de l’aide gouvernementale et préserver le précieux héritage architectural du quartier du Bassin de Chicoutimi, dont l’église Sacré-Cœur est le principal et le plus original monument.

Anniversaires

Photo courtoisie

Rory McIlroy (photo), golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA, 29 ans... Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 24 ans... Lance Bass, ex-membre de ‘N Sync, 39 ans... Catherine Trudeau, actrice québécoise, 43 ans... Matthew Barnaby, ex-hockeyeur professionnel (LNH), 45 ans... Léon Rochefort, joueur de hockey LNH (1960-76) 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 mai 2017. François Gagnon (photo), 95 ans, maire de Cap-Chat de 1976 à 1977 et de 1981 à 1985... 2017. Victor Lanoux, 80 ans, acteur, producteur, scénariste et auteur de théâtre français... 2016. Gaëtan Boucher, 59 ans, hockeyeur (Remparts 1973-1975) et en Suisse pendant 24 saisons... 2011. Pierre Leclerc, 71 ans, artiste peintre et professeur de dessin, né à Québec... 1997. Paul Vincent, 46 ans, le gérant de Roch Voisine.