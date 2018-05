Bouc émissaire commode

Le caricaturiste YGRECK, illustrant le ministre Proulx avec un bonnet d’âne parce qu’il se plie aux exigences du syndicat, m’a sorti plus rapidement de l’état léthargique qui accompagne mes premières minutes du réveil matinal. C’est trop facile de laisser croire que l’incongruité du ministre est attribuable à sa trop grande docilité à l’égard des syndicats, alors que semblable à ses prédécesseurs, il les écoute de moins en moins.

Sébastien Proulx a mené une large consultation afin d’élaborer sa politique sur la réussite éducative. Cette consultation a trouvé son aboutissement dans un forum où il y avait près d’une centaine d’organisations et d’individus conviés à émettre leurs opinions sur les thèmes chers au ministre. À sa face même, l’influence des syndicats s’est réduite comme peau de chagrin au fil des décennies et les ministres qui se sont succédé ont préféré satisfaire les doléances d’entrepreneurs de tout acabit plutôt que d’entendre la voix du personnel qui tient l’école à bout de bras.

Encore dernièrement, nous avions l’exemple du je-m’en-foutisme du ministre à l’égard d’une fédération syndicale qui exigeait le report du programme d’éducation sexuelle afin que les enseignants soient mieux préparés et mieux outillés. Il a même refusé de donner suite aux demandes de rencontres sollicitées par la FSE. Selon mes sources, le ministre aurait eu ce comportement à de nombreuses reprises depuis sa nomination. François Blais n’était guère plus réceptif aux doléances syndicales. Quant à Yves Bolduc, nous retiendrons surtout que ce n’était pas son choix de ministère et qu’il n’avait besoin de personne pour se mettre dans l’embarras. J’ai même eu l’occasion, lors d’un souper bénéfice, de l’entendre se réjouir de se retrouver avec ceux qui l’aideraient vraiment à faire avancer l’éducation, en l’occurrence Jacques Ménard de BMO, Jacinthe Côté de RioTinto ou André Chagnon de la FLAC. C’était une méchante claque pour les acteurs du terrain.

Il s’avère commode pour des décideurs ou des détracteurs de l’école publique de faire porter l’odieux aux syndicats pour toutes les défaillances du système. C’est habituel dans les conflits d’intérêt de faire porter la faute à l’autre et de s’attribuer les bons coups. Il est toutefois de plus en plus inquiétant de voir certains observateurs de la scène publique se faire les porte-voix de cette rancœur nourrie à l’égard des syndicats sans en pousser plus loin l’examen. Certains excusent trop rapidement les décideurs, les ministres et les administrateurs publics des maux qui affectent nos services publics en laissant croire qu’ils ont plié à des pressions indues. C’est aussi le discours de plusieurs universitaires qui ne reflète pas la réalité et vise surtout à faire profil bas avec leurs propres intérêts.

Ce ne sont pas les syndicats qui ont laissé les écoles se détériorer au point de devoir les démolir, qui s’objectent à l’intervention précoce avec un préscolaire généralisé à tous les enfants de 4 ans, qui freinent la formation continue de leurs membres, qui ne requièrent pas de ressources spécialisées pour les enfants ayant des besoins particuliers et qui favorisent un système d’éducation élitiste. Ce sont nos gouvernements successifs qui ont sacrifié la qualité de l’éducation pour des raisons budgétaires et qui par conséquent hypothèquent un peu plus chaque jour notre avenir.