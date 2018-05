Caroline Proulx aurait peut-être dû se regarder le nombril avant de parler...

La candidate caquiste dans Berthier, Caroline Proulx, aurait peut-être dû regarder le nombril de son propre parti avant de parler lundi dernier...

En effet, lors d’une entrevue accordée à M 103,5, une radio de la circonscription qu'elle souhaite représenter, elle a affirmé que l’actuel député de Berthier, le péquiste André Villeneuve, ne pose pas beaucoup de questions en chambre pour défendre les intérêts de tous les citoyens de son comté.

«Si Monsieur Villeneuve a été uniquement capable de défendre les intérêts des agriculteurs, c’est bien. Grand bien lui fasse. D’ailleurs on ne l’a pas vu souvent se lever à l’Assemblée nationale...», a-t-elle plaidé.

Or, M. Villeneuve est-il vraiment un député qui ne s’exprime pas souvent en chambre? Une compilation du nombre de questions posées par les députés depuis février 2017 démontre que seulement 7 des 20 députés caquistes sont intervenus plus souvent que lui (15 interventions) en plus d’un an... (février 2017 au 30 avril 2018).

Voyez par vous-mêmes:

Nom des députés Nombre de questions posées Jean-François Roberge 33 Claire Samson 5 François Paradis 47 Simon Jolin-Barrette 26 Lise Lavallée 9 Nathalie Roy 20 Donald Martel 8 Benoit Charette 30 Sylvie D'Amours 8 Éric Caire 31 Geneviève Guilbault 5 Marc Picard 7 François Bonnardel 20 Mathieu Lemay 5 André Lamontagne 7 Mario Laframboise 6 Éric Lefebvre 10 Sébastien Schneeberger 4 André Spénard 9 Chantal Soucy 6

D’ailleurs, durant cette période, la critique caquiste en matière d’agriculture, Sylvie D’Amours, n’a posé presque aucune question concernant les agriculteurs ou les transformateurs alimentaires...

Voici les sujets qu’elle a abordés en chambre: