Catherine Zeta-Jones héroïne de la nouvelle série de Facebook

New York | L’actrice britannique Catherine Zeta-Jones sera l’héroïne de la nouvelle série de Facebook « Queen America », la première grande série du réseau social, qui se positionne de plus en plus ostensiblement sur ce marché ultra-concurrentiel.

La comédienne de 48 ans a confirmé vendredi l’information publiée par le site spécialisé Deadline dans un message posté sur Facebook. Sollicité par l’AFP, le réseau social n’a pas donné suite.

La série de fiction s’intéressera à l’univers des concours de beauté aux États-Unis, a indiqué Catherine Zeta-Jones dans son message, assorti de ce qu’elle a présenté comme une photo d’elle enfant participant à un faux concours avec deux de ses amies.

Selon Deadline, dix épisodes d’une demi-heure chacun ont déjà été commandés. La série, décrite comme une comédie grinçante, évoque l’histoire de Vicki Ellis, la coach la plus recherchée des États-Unis pour les concours de beauté de jeunes filles.

Ce n’est pas la première série de fiction de Facebook, qui a déjà mis en ligne sur sa plateforme, en septembre, la série « Strangers », saluée par la critique.

Plus récemment, Facebook a mis en ligne, fin avril, « Skam Austin », série adaptée du programme norvégien en ligne « Skam », qui avait l’originalité d’intégrer une forte interaction avec les réseaux sociaux, avec notamment des profils associés aux personnages et des messages liés au récit.

Mais « Queen America » est une production plus ambitieuse, avec une actrice oscarisée en tête d’affiche, marquant un nouveau tournant pour Facebook.