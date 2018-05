Ce qui se passe au chalet...

La Troupe Minute présentera sa 12e production, la comédie Une fois au chalet de Maxime Champagne, du 2 au 6 mai, à 20 h, au Théâtre de Poche de l’Université Laval (Pavillon Desjardins-Pollack). Quatre comédiens de Québec forment la distribution : Annie Gignac, Carl Jacques, Éric Morasse et Marie-Lyne Thibault alors que la mise en scène est assurée par David Grenier, un jeune metteur en scène, diplômé du conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014. Renseignements : www.troupeminute.com/billetterie.html.

L’Écho du transport

Photo courtoisie

Une transaction majeure vient de se réaliser dans l’industrie du transport routier des marchandises et donnera naissance à une nouvelle publication pour couvrir les activités et les développements de l’industrie du camionnage. La société Groupe Pageau, éditrice des revues MCI et Transport Magazine et promotrice de salons industriels, a fait récemment l’acquisition de L’Écho du transport. Premier magazine de langue française consacré au camionnage lancé il y a plus de 40 ans par Pierre Gravel, L’Écho du transport est depuis de nombreuses années un joyau dans l’industrie. Éric Pageau, président du Groupe Pageau, veut fusionner les deux publications pour en faire le plus important magazine de camionnage au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Michel Lemelin, vice-président du groupe Pageau ; Pierre Gravel, fondateur de L’Écho du Transport et Eric Pageau, président du groupe Pageau.

L’aîné de la famille

Photo courtoisie

Le restaurant Le Cochon Dingue du Quartier Petit Champlain, qui fêtera bientôt ses 40 ans, est rouvert après s’être refait une beauté au coût de 500 000 $. Le tout premier restaurant de Restos Plaisirs, celui qui a donné naissance au groupe en 1987, a été modernisé dans le plus grand respect de son cachet. Les moulures, l’ébénisterie, les planchers, l’électricité et la plomberie ont été refaits, sans compter l’ajout de banquettes et la mise en valeur de l’espace cellier. Le nouveau décor est signé par le fondateur de Restos Plaisirs, Jacques Gauthier, qui tenait à participer à ce projet qu’il affectionne particulièrement. C’est tout beau, tout neuf.

Nouveau défi à vélo

Photo courtoisie

Pierre Daigle, originaire de Saint-Pamphile, a subi un grave accident de vélo en septembre 2012 : il a été fauché par une voiture. Il a failli mourir et garde toujours des séquelles aujourd’hui. Un nouveau défi à vélo verra le jour dans L’Islet-Sud, le samedi 8 septembre, et portera le nom de Défi Vélo Pierre Daigle, une idée du maire de St-Pamphile, Mario Leblanc. Le défi proposera trois différents circuits et 90 % des profits amassés iront à la Fondation des Services de santé de la MRC de L’Islet pour la réalisation de projets dans L’Islet-Sud. Le 10 % restant ira à l’Association des traumatisés craniocérébraux (TCC) des Deux-Rives (Québec et Chaudière-Appalaches). Renseignements : 418-842-8421. Sur la photo, de gauche à droite : Benoît Durant, de l’Association des TCC des Deux-Rives ; Pierre Daigle, v.-p. de l’Association des TCC des Deux-Rives et président d’honneur du Défi et Michel Pelletier, président de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet.

Anniversaires

Photo courtoisie

José Adam (photo), propriétaire de la Maison Adam de Québec, 60 ans... Adele, auteure-compositrice-interprète anglaise, 30 ans... Pier-Luc Funk, acteur québécois, 24 ans... Annie et Suzie Villeneuve, chanteuses québécoises, 35 ans... Robert Marien, comédien et chanteur, 61 ans... Jacques Duval, de l’école de danse Jacques Duval, 73 ans... Jacques Moisan, ex-lecteur de nouvelles TVA et animateur, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 mai 2017. Bernard Mitton (photo), 62 ans, joueur de tennis sud-africain... 2014. Jackie Lynn Taylor, 88 ans, actrice américaine... 2013. Rossella Falk, 86 ans, actrice italienne... 2011. J. Donald Crump, 78 ans, commissaire de la Ligue canadienne de football... 2010. André Lamy, 77 ans, figure marquante du cinéma québécois... 2007. Paul Maheu, 70 ans, fondateur et bâtisseur de Maheu et Maheu Inc. ... 1999. Pierre Pétel, 79 ans, un des créateurs de la télé de Radio-Canada.