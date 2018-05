Chaudière-Appalaches: une opération antidrogue mène à une perquisition et l'arrestation d'un individu

SAINTE-JUSTINE – Un homme a été arrêté vendredi à Sainte-Justine, dans Chaudière-Appalaches, au cours d’une opération antidrogue qui a aussi mené à la perquisition de quantités non négligeables de drogues.

La perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Principale de la petite localité. Au cours de l’opération, la Sûreté du Québec a saisi «plus de 3300 comprimés présumés être de la méthamphétamine; plus de 300 grammes de ce qui est présumé être du cannabis; une dizaine de grammes d’une substance s’apparentant à de la résine de cannabis; plus de 5 grammes de ce qui est présumé être du haschisch; plus de 900$ en argent comptant; 2 cellulaires».

L’individu arrêté relativement à cette affaire est âgé de 42 ans. «Il demeure détenu et devrait comparaître lundi au palais justice de St-Joseph», a mentionné la SQ, ajoutant qu’«il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.»

L’intervention de vendredi est la conclusion d’une enquête débutée en décembre 2017 notamment grâce à des informations reçues du public, a souligné la Sûreté du Québec.