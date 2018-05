Comment porter du jaune ?

La couleur LA plus en vue pour la saison estivale, le jaune, est aussi l’une des plus difficiles à porter. Pas question de faire de faux pas, car avec une couleur aussi éclatante vous serez repéré de loin. Voici donc mes conseils pour apprivoiser la tendance.

LE JAUNE EN TOTAL LOOK

Les plus audacieuses plongeront directement dans la tendance avec du jaune de la tête au pied. Dans ce cas, le mix des teintes de jaunes peut ajouter en style. C’est plus facile d’adopter le total look en commençant par une pièce unique, combinaison ou robe. Le mix d’un haut et d’un bas jaune est réservé aux expertes.

Enfin, comme c’est connu que le jaune n’est pas facile pour le teint, ne le portez pas trop près du visage si vous êtes pâlotte avec l’arrivée tardive du printemps.

LE JAUNE EN DUO

Vous pouvez aussi mixer cette couleur vibrante avec des pièces de couleurs plus sobres et là je ne parle pas du noir qui fait un trop gros contraste pour ne pas dire un effet bourdon. Essayez plutôt les gris, le crème et le beige. D’ailleurs le beige foncé est très tendance mixé avec les teintes de jaunes. On mélange aussi facilement le jaune uni avec les imprimés de fleurs ou encore les vichys et les pois.

LE JAUNE EN TOUCHE

Avant de dire que ce n’est pas pour vous, prenez votre courage à deux mains et essayer tout d’abord le jaune en touche un accessoire comme un joli sac à main, un bijou ou une chaussure, qui viendra énergiser votre look.

