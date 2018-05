Des milliers d’habitants de Hawaï invités à se réfugier après une éruption volcanique

Des «vapeurs et de la lave se sont échappées par une fissure dans la zone de Mohala Street», a écrit la Défense civile locale sur son compte Facebook, un responsable local précisant qu’environ 10 000 personnes habitent la zone concernée.

Des responsables de l’Institut américain de géologie (US Geological Survey, USGS) chargés de l’Observatoire volcanologie d’Hawaï, surveillaient et évaluaient avec des moyens terrestres et aériens l’importance de l’éruption qui s’est déclarée à 16H45 locales.