Des sites de rencontres québécois pour contrer Facebook

Facebook annonçait dernièrement le lancement d’un service de rencontres. La fonctionnalité semble intéressante. Après tout, la plateforme connaît vos intérêts mieux que quiconque et il est difficile de lui mentir. Par contre, avec le récent scandale impliquant l’entreprise, on peut se demander si l’on veut vraiment faire entrer Facebook dans sa chambre à coucher.

Mais quelles plateformes Made in Québec vous en donnent le plus pour votre argent ?

GoSeeYou

GoSeeYou, lancée en 2018 par la présidente de Célibataires Québec, se veut être une alternative à Tinder pour les 25-35 ans cherchant une relation plus sérieuse. Vous pourrez au départ amorcer un contact avec uniquement 12 membres chaque jour. Pour 14,99 $, on offre ensuite un bloc de 10 prises de contact additionnelles. De plus gros forfaits allant jusqu’à 49,99 $ (100 contacts) sont aussi offerts, de même que des options vous offrant de naviguer en mode incognito ou d’utiliser des filtres de recherche plus précis.

Réseau Contact et Québec Rencontres

Ces pionniers des sites de rencontres au Québec proposent des abonnements à environ 22 $/mois, avec d’intéressants rabais pour des engagements de 3 et 6 mois. Cet abonnement offre une recherche de plus grande qualité, limitant aux membres ayant une photo de vous contacter, vous permettant de voir qui a consulté votre fiche et de voir votre fiche proposée en priorité.

Québec Rencontres limite aussi l’envoi d’émoticons, le contrôle de l’accès à ses photos et à un test de personnalité à ses membres payants. Ceux-ci peuvent aussi naviguer sur le site sans voir de publicité. On tente donc ici de pallier le problème des profils inactifs et des membres peu sérieux dans leurs recherches.

Mon Classeur

Les options payantes de Mon Classeur, offertes pour 14,95 $ par mois, s’orientent davantage autour de l’efficacité. On y offre de débloquer l’accès aux profils les plus populaires, de pouvoir contacter en priorité les nouveaux membres, de filtrer plus précisément les profils et de naviguer sans que les autres utilisateurs sachent que l’on a visité leur profil.

Le forfait peut être intéressant pour les utilisateurs sérieux qui ne désirent pas perdre de temps à contacter des profils inactifs ou manquer l’occasion de rencontrer les nouveaux membres.

Sites gratuits

La plupart des sites de rencontres offrent une version gratuite. Leur objectif est en effet d’attirer un maximum de membres pour sembler plus attrayants. Qui irait en effet chercher l’amour dans un bar presque vide ?

S’il est possible de profiter des offres gratuites pour voir quelle plateforme vous convient le mieux, plus une plateforme a de membres payant une mensualité, moins vous risquez toutefois de connecter avec des profils abandonnés par des clients ayant trouvé l’amour. Plusieurs sites sont aussi entièrement gratuits, se limitant aux revenus des publicités qu’ils affichent.

Intérêts spécialisés

Pour ceux qui cherchent à partager leur passion avec l’âme sœur, plusieurs plateformes ciblent des intérêts bien particuliers. Ainsi vous pourrez rencontrer des amateurs de sport sur Rencontres sportives ou Bougex, ou des foodies en tentant le Dumpling Dating de Max l’affamé, HiDine ou SamePlate (qui ne sont pas d’ici, mais gagnent en popularité). Ceux qui se sentent généreux pourront aussi offrir aux candidats convoités de les inviter dans leurs endroits préférés via l’application bemyguest.

CONSEILS

Payer ou non ?

Les utilisateurs sérieux (ou pressés !) auront avantage à payer, peu importe la plateforme. Cela vous assurera de connecter avec davantage de gens sérieux et d’augmenter le taux de réponse à vos prises de contact. Toutefois, il demeure possible de profiter tout autant de ces plateformes en mode gratuit si vous désirez y mettre plus de temps. À chacun son match !

Et ailleurs ?