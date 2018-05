L’Impact fait face à une double mission dès samedi après-midi devant ses partisans. Il doit faire oublier sa séquence de quatre revers consécutifs tout en lançant positivement le mois de mai qui s’amorce avec une série de trois matchs en huit jours.

Tout ça commence par une visite du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, contre lequel la glissade s’était amorcée il y a un mois.

Les « Revs » avaient alors profité d’un carton rouge à Saphir Taïder dans le premier quart d’heure de la rencontre pour annihiler les visiteurs montréalais par la marque de 4 à 0.

« Ça serait présomptueux de penser qu’on aurait gagné le match si on n’avait pas joué avec un homme en moins parce que la Nouvelle-Angleterre a très bien amorcé la saison », a reconnu Evan Bush.

« En même temps, nous avons eu de bons moments dans les 15 premières minutes de ce match. »

Freiner la glissade

L’Impact doit donc mettre un terme à cette fâcheuse séquence de quatre revers consécutifs au cours de laquelle il a accordé un impressionnant total de 16 buts.

C’est d’autant plus essentiel que pour garder des chances de demeurer dans la course dans l’Association Est, le Bleu-blanc-noir doit idéalement aller chercher au moins neuf points lors de ses cinq sorties en mai.

Trois de ces cinq rencontres seront disputées au cours de la prochaine semaine. Outre la visite des « Revs » samedi, l’Impact se rendra à Chicago mercredi et recevra l’Union de Philadelphie samedi prochain.

Et tout ça va se faire sans l’ajout de renforts puisque la fenêtre de transferts s’est refermée sans que des changements aient été apportés à l’effectif.

Deux mois

Rémi Garde va donc devoir composer avec les outils qu’il a à portée de main.

« Faire avec ce n’est pas tout à fait le terme, mais ce qui est important pour les joueurs, c’est de se dire qu’il y a une fenêtre de huit semaines où le comportement le plus intéressant, c’est de donner le meilleur de soi-même », a précisé l’entraîneur-chef.

Il espère donc que tout le monde va en profiter pour redresser la barre d’ici la prochaine fenêtre des transferts, en juillet.

« On a deux mois où on va travailler ensemble et il faut avoir les idées assez claires par rapport à ces deux mois », a mentionné Garde.

Avec Fanni

Pendant que Victor Cabrera peut revenir au jeu après avoir servi une suspension d’un match, Rod Fanni semble lui aussi en mesure de reprendre le collier après avoir raté deux rencontres.

« Rod offre une présence vétérane et apporte du calme à ce poste. C’est important d’avoir quelqu’un comme ça au cœur de la tempête. »

Rémi Garde a par ailleurs indiqué que Fanni, qui a seulement été employé dans un dispositif à cinq défenseurs jusqu’à maintenant, est en mesure de s’adapter à toutes les situations.

« Rod peut jouer aussi dans une défense à quatre. De pouvoir utiliser cinq ou quatre défenseurs, c’est bien pour la marge d’évolution de l’équipe.

« Le 4-3-3 est un système que j’aime beaucoup parce qu’il est équilibré et c’est peut-être celui qui convient le mieux aux joueurs les plus importants et expérimentés du groupe. »

Une semaine très importante

On ne sait pas si ce sont les réponses de Rémi Garde aux journalistes plus tôt cette semaine, mais les séances d’entraînement ont été passablement disputées dans le camp de l’Impact depuis quelques jours.

Evan Bush affirme que les commentaires de Garde ne sont pas nécessairement responsables du rehaussement du niveau d’énergie.

« Je n’ai pas vu une grande différence, les gars travaillent fort. De mon point de vue, l’effort y est, mais je crois que c’est surtout parce qu’on sait qu’il y a une grosse semaine qui nous attend avec trois matchs et que le mois de mai est important. »

En effet, le gardien ne saurait mieux dire puisque l’équipe disputera trois de ses cinq prochains matchs devant ses partisans.

Mieux gérer

Sur le plan statistique, l’Impact a été complètement dominé à Atlanta, samedi dernier, ayant moins de 27 % de possession du ballon.

« Quand tu joues à domicile, tu peux avoir plus le ballon et mieux contrôler le jeu et si on compare avec le dernier match, c’est la seule façon de faire les choses », a lancé Bush.

Le gardien espère voir ses coéquipiers faire preuve d’initiative face au Revolution.

« Nous devons dicter le rythme du match, mais ne pas non plus penser que nous allons tout contrôler et avoir 75 % de possession. »

Bon état d’esprit

Evan Bush a tenu à rappeler que l’équipe avait bien fait les choses avant la vilaine séquence qu’elle traverse.

« Oui, nous traversons une période difficile, mais il faut se reporter aux deux matchs que nous avons joués avant ça.

« Nous avons bien joué défensivement, nous avons bien joué collectivement. Il faut retrouver cet état d’esprit. »