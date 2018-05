TURGEON, Hermyl



À son domicile, le 28 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Hermyl Turgeon, époux de Mme Hélène Bisson. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:vendredi le 4 mai 2018 de 19h à 21h et samedi le 5 mai 2018 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Hélène; ses enfants: Sonia (Pierre Codaccioni), Donald (Marie-Claude Bolduc) et Yvan; sa petite-fille adorée: Laurie Turgeon; ses frères et sœurs: feu Rose-Anna (feu Louis-Philippe Lafontaine), feu Romuald (feu Rolande Longchamps), feu Angélina (feu Robert Paradis), feu Omer, feu Régina (feu Bertrand Corneau), feu Léa (feu Paul Hamelin) et feu Laurette (feu Marcel Lavergne); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvonne (feu Réginald Blais), feu Marie-Anne (feu Arcadius Gendron), feu Amédée (feu Marie-Rose Gagnon), feu Alcide (feu Noëlla Picard), feu Cécile (feu Joseph Lagrange), feu Sr. Lydia, feu Yvette (feu Charles Marcoux), feu Léo (feu Alfréda L'Heureux), feu Alfréda (feu Roland Carbonneau), feu Annette (feu Éléodore Lefèbvre), feu Roland (Gilberte Couture), feu Rolande (feu Elphège Couture), feu Rosa (feu Léandre Carbonneau), feu Paul (Rollande Picard) et Armand. Il laisse également dans le deuil: ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier les infirmières du CLSC, ainsi que la Dre Sylvie Lemieux, pour les bons soins prodigués et leur soutien à domicile à notre papa. Dons suggérés: Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : www.coeuretavc.ca.