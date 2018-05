Elle était la seule adulte avec un bébé décédé

La gardienne d’un bébé de 10 mois présumément secoué à mort est la seule personne qui aurait eu l’occasion de le maltraiter dans les heures précédant son décès, soutient la Couronne.

Aucun autre adulte n’a été en contact avec le petit Loghann Gauthier, le matin du 4 mai 2011, a plaidé Me Caroline Buist.

Le bambin de 10 mois se trouvait dans une garderie en milieu familial de Mirabel, dirigée par Yolande Bélanger.

Cette dernière subissait son procès pour l’homicide involontaire de l’enfant, cette semaine, au palais de justice de Saint-Jérôme.

« Le geste posé par Mme Bélanger était d’une force suffisante pour causer les lésions au cerveau de Loghann, ce qui a entraîné sa mort », a affirmé Me Buist, vendredi.

Surmenée

D’après la procureure de la Couronne, la gardienne, maintenant âgée de 63 ans, « en avait beaucoup sur les épaules » à l’époque.

Elle s’occupait de six enfants d’âge préscolaire, cinq jours par semaine, 12 heures par jour, en plus des tâches ménagères et des repas.

De plus, elle vivait un certain stress, soutient Me Buist, puisque son mari avait des problèmes de santé et venait de perdre son emploi.

« Personne n’est à l’abri de ça [secouer un enfant], pas même Mme Bélanger, qui a eu un parcours de vie parfait », a souligné la procureure. L’accusée a toujours dit aux policiers que l’enfant avec fait une chute sur le dos alors qu’il était assis sur un plancher en céramique.

► Le juge Gilles Garneau rendra son verdict le mois prochain.