Pour sa 8e année, l’événement de danse de classe mondiale Hit the Floor promet toute une programmation. Ainsi, du 17 au 21 mai prochain, au Centre des congrès de Lévis, des danseurs des quatre coins du monde viendront offrir d’époustouflantes prestations, dont ImmaBEAST, de Los Angeles, Eva Igo, qui s’est démarquée à World of Dance 2017, DM Nation et Rockwell Family. Entre autres, les spectateurs auront la chance de voir une prestation unique de M. Ricky Saint-Jusna, chorégraphe reconnu et grand champion de l’émission télévisée Danser pour gagner, avec sa troupe KRANKYD, couronnée grande championne de Hit the Floor 2017. Voyez l’entrevue avec M. Nicolas Bégin, fondateur et directeur de l’événement, au cours de laquelle il retrace l’évolution de cet événement majeur.

Rappelons que depuis sa création, en 2010, Hit the Floor a accueilli, à travers ses événements de Gatineau, Toronto et Lévis :

12 500 amateurs de danse

30 300 danseurs

1000 bénévoles

863 écoles de danse

Information : hitthefloor.ca