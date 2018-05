Honneur au fromage !

On peut presque déjà sentir le parfum du fromage fondu, à quelques jours de la première Cheese Week qui se tiendra dans environ 60 restaurants, du 7 au 13 mai. Voici un aperçu des macaronis au fromage, des grilled cheese et même des délicieuses combinaisons de ces deux plats chouchous, qui feront fondre les amateurs.

Tequila Lounge

Photo courtoisie, RestoQuébec

Los tres mac’chos

Le macaroni au fromage ne fait évidemment pas partie de la cuisine mexicaine authentique, qui est la spécialité du Tequila Lounge. Mais spécialement pour la Semaine du fromage, l’assiette « Los tres mac’chos » s’ajoutera au menu de l’établissement situé au 643, rue Saint-Joseph Est. Il s’agira de boules de macaronis aux trois fromages, dans lesquelles se cache un morceau de cheddar fort Perron, frites avec une panure bien croustillante à base de chips (Doritos, Cheetos et takis mexicains) émiettées. Elles se dégusteront avec les doigts, trempées dans une salsa maison à base de chipotle, tomates fraîches et coriandre. Une formule des plus festives !

Que Sera Sera

Photo courtoisie, RestoQuébec

Le P’tit jambon

Vous connaissez ce succulent sandwich au jambon et au fromage grillé que l’on dévore à toutes heures de la journée lorsqu’on a un petit creux ? Le restaurant Que Sera Sera de l’hôtel Marriot (850, place d’Youville) en proposera une version améliorée. Du jambon braisé à l’érable et à la bière, du fromage Hercule (bien fondant !) de la Laiterie Charlevoix, de la moutarde à l’argousier et deux tranches de pain grillé bio 14 céréales Première Moisson rendront la recette traditionnelle plus gourmande.

Le District Saint-Joseph

Photo courtoisie, RestoQuébec

D-Carbo

Lorsque l’idée de manger un plat fromagé nous fait saliver, c’est parfois une délicieuse assiette de pâtes carbonara qui apparaît dans notre esprit. Cette dernière deviendra réalité au District Saint-Joseph (240, rue Saint-Joseph Est), qui profitera de la Cheese Week pour concocter ses pâtes maison, ainsi que sa propre « guanciale » rôtie (charcuterie fabriquée avec la joue de porc Turlo) pour rehausser la recette. La sauce carbonara mariera notamment le fromage Meule du moulin de la Laiterie Charlevoix, le parmesan et le pecorino, un peu de jus de cuisson des pâtes et un jaune d’œuf. En guise de signature décadente, des grains de fromage (en crottes) frits couronneront le tout. Ceux-ci avaient d’ailleurs connu un succès fou lors d’un événement précédent. Ils seront donc de retour.

Q-de-Sac Resto-Pub

Photo courtoisie, RestoQuébec

Remède de Scooby-Doo

Comme son nom le laisse entendre, on imagine bien le macaroni « Remède de Scooby-Doo », qui sera proposé par le Q-de-Sac Resto-Pub (10, rue du Cul-de-Sac), remettre un estomac en place après une journée de dur labeur ou un lendemain de veille. Les pâtes en tire-bouchon seront enrobées d’une onctueuse sauce au fromage cheddar vieilli un an de l’île aux Grues, puis garnies de lardons maison, ainsi que de pleurotes, shiitake et champignons de Paris poêlés à la bière Hickson IPA. Un crumble maison croustillant aux cèpes séchés et au parmesan couvrira ce plat bien fondant légèrement gratiné au four.

La Bûche

Photo courtoisie, RestoQuébec

Le Saint Andrews

Nommé « Le Saint Andrews » en l’honneur du cuisinier qui a participé à sa création, le sandwich grillé de La Bûche (49, rue Saint-Louis) combinera deux délices fromagés appréciés de tous : le macaroni au fromage et le grilled cheese. Entre deux tranches de pain de ménage en croûte de maïs reposera une galette de macaroni bien riche composée entre autres de cheddar fumé et de mozzarella élastique à souhait. Avant chaque bouchée, il faudra absolument tremper une pointe du sandwich dans la marmelade de bacon au sirop d’érable, deux produits incontournables à La Bûche. L’utilisation de la serviette de table sera plus que recommandée, elle sera même nécessaire.

► La « Cheese Week », une initiative de RestoQuébec, réunit deux événements gourmands, les festivals du Grilled cheese et du Mac’n cheese. Pendant sept jours, les plats fromagés concoctés spécialement pour l’occasion seront offerts au coût de 10 $ chacun. Pour connaître les restaurants participants et les recettes proposées, rendez-vous cette fin de semaine au www.facebook.com/lacheeseweek2018/