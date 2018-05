Le conseil mohawk de Kahnawake a décidé d’adopter une approche plus prudente que celle du gouvernement du Québec, tandis que le chef de la réserve de Kanesatake, Serge Simon, s’inquiète qu’on légalise le pot sans lui donner les moyens de lutter contre la contrebande, qui commence déjà dans sa communauté.

« Certaines communautés se sont prononcées pour interdire le cannabis sur leur territoire », mentionne le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.

Toutes les communautés autochtones sont en réflexion quant aux différents modèles qu’elles adopteront. Avec son projet de loi sur le contrôle du cannabis, Kahnawake est l’une des plus avancées sur la question.

En plus de hausser à 21 ans l’âge minimal pour consommer, Kahnawake veut créer un deuxième système de licence pour la production du pot et mettre sur pied son propre réseau de vente.

Les bénéfices socioéconomiques de l’industrie de la marijuana ont aussi été pris en compte, selon M me Deer. Le projet prévoit son propre réseau de vente en dispensaires.

La communauté a 30 jours pour faire connaître son opinion sur cette loi. À la fin du mois, la communauté se réunira pour en débattre, et si un consensus est atteint, elle sera adoptée. D’ici là, un moratoire est en place sur tout le territoire.

Une rencontre de l’Assemblée des Premières Nations du Québec est prévue à Québec le 15 mai pour faire le point sur les projets de loi fédéral et provincial sur le cannabis.

« Le problème autour des taxes n’a jamais été réglé, souligne Mme Deer. On a essayé de régler ça avec le tabac et nous avons toujours dit que nous ne sommes pas des collecteurs de taxes d’un gouvernement externe. »