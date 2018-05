Ils flottent

Le slogan ne marche plus. Je m’aide, mais Shell ne m’aide pas. Ni Esso, ni Ultramar, ni Petro-Canada d’ailleurs. Sans vergogne, mais surtout sans contrôle ni censure, ils nous passent l’aspirateur dans les poches à gogo quand ils veulent.

Même le premier ministre du pays entre un déguisement ou des vacances des Fêtes à un quart de million ne peut rien faire contre les indéfectibles racketteuses. Comme si nous étions bien attachés à une chaise et bâillonnés au duck-tape au milieu de l’appartement pendant que les brigands vident tranquillement la place, et escortés par la police. Qui a dit que le crime parfait n’existait pas ?

La nature est poussée dans la danse. Les valeureux Beaucerons implorent le ciel d’arrêter la pluie au sud et le petit monde, au nord, devient interdit de pêcher au saumon dans ses plus beaux lacs. Ce sont les riches qui flottent, tout le monde sait ça.

Plus ça change...

Et les circonspects urologues qui fouillent dans la mauvaise poche pour soutirer quelques dollars de plus aux vasectomisés. Les festins de Terrebonne, les opulents partys du 375e de Montréal, les pianos de Michaëlle et les primes inespérées qui dévalent dans les goussets des médecins spécialistes à la face d’infirmières à moitié mortes. Il y a les splendides, les cousus d’or et les autres.

Faute de preuves, faute de temps, les plus longs doigts croches, pourtant déjà coffrés, retournent à leurs affaires sourire en coin.

Les beaux gros contrats cachés, les paragraphes et chiffres caviardés, les documents évaporés et des journalistes qui se cognent le nez. Amenez-en des commissions d’enquête, on va toutes les étouffer.

J’ai décidé de payer mes impôts via le système de paie Phénix.

Ti-paquet

Nouvelle bière au cannabis : la Potweiser.

Le Grand Montréal Comédie Fest part avec 100 humoristes. On fait quoi des 2000 autres ?

Cette année au Centre Bell, il n’y avait que le chauffeur de la Zamboni qui était bon dans les deux sens de la patinoire.

On y va par étape. On ne gèle plus. On grelotte maintenant.

Si on se fie aux derniers sondages, Québec solidaire repêchera en premier.

À demain

Une chance qu’y fait beau...