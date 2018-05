Jacques Chagnon s’est trompé de siècle...

S'il a reconnu «payer la traite» aux députés participant aux missions interparlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, s'est toutefois défendu que ces missions ne sont pas aussi pires que «l'orgie du 12e siècle dans la Toscane avec la famille Médicis»... le hic c’est que sa référence historique est erronée!

Même si techniquement il y avait des Médicis en Toscane au 12e siècle, ils n'étaient pas encore établis à Florence à cette époque. De plus, la famille était encore loin d'avoir toute l'influence et la puissance qu'elle avait lors des «orgies» évoquées par M. Chagnon. Ce serait plutôt à l'époque de Laurent de Médicis au 15e siècle!

Théa Picquet, professeure à l'Université d'Aix-Marseille raconte dans cet article, les Rites festifs florentins de la Renaissance évoqués par M. Chagnon.

«L’intention était de légitimer temporairement l’illicite et d’accepter le dépassement des limites et des interdits. Ainsi, l’un des signes fondamentaux des rites festifs était la suspension des normes ordinaires. Le désordre et la transgression étaient autorisés par l’autorité politique et l’abondance des bijoux, le raffinement des tissus étaient le véhicule indispensable pour transporter l’imagination du peuple dans un temps différent du temps réel», écrit-t-elle.

Un peu de rigueur historique (et budgétaire) M. Chagnon!

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier