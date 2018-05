La business d’abord

Aujourd’hui femme d’affaires accomplie, Caroline Néron n’a toutefois pas fait une croix sur sa carrière de comédienne. Elle est simplement plus sélective en ce qui a trait aux rôles qui lui sont proposés.

« Est-ce que je vais revenir à l’écran ? Pour les séries, j’ai dit non. Pour les films, si on me propose un excellent scénario, c’est clair que je vais dire oui. Mais je ne ressens pas de manque. Je me sens créative à travers mon entreprise », confie-t-elle au lancement de sa nouvelle collection de bijoux, au restaurant LOV, jeudi dernier.

Peut-être même partagera-t-elle un jour l’écran avec sa fille Emanuelle. À 8 ans, cette dernière souhaite ardemment suivre les traces de sa mère.

« C’est une future actrice. Elle intègre mes petites capsules sur les réseaux sociaux. Ma fille m’a demandé, il y a deux semaines : “Maman, à 9 ans, est-ce que je pourrai officiellement commencer ma carrière ?” Je ne la pousserai pas dans ce domaine-là, mais je serai là pour l’encadrer », déclare-t-elle avec un sourire.