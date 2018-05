La fermeture de Cambridge Analytica n’est-elle qu’une ruse?

Hier, la firme de données a notifié fermer ses portes et déclarer faillite. Après le scandale des données Facebook, elle aurait perdu tous ses clients. Pourtant, le New York Times rapporte que ce ne serait pas aussi simple que cela.

En effet, les directeurs de la compagnie auraient créé en août 2017 une nouvelle entreprise d’analyse de données, Emerdata. Selon le New York Times, celle-ci pourrait servir de fondement à Cambridge Analytica pour reprendre ses activités en toute discrétion.

Le quotidien américain fait référence à une opération « de type Blackwater ». La compagnie militaire privée avait changé de nom en 2009 après avoir été accusée d’assassiner des civils irakiens durant l’invasion américaine de 2003.

Comme la société de mercenaires, Cambridge Analytica pourrait se reconvertir sous un autre nom afin de contourner la mauvaise presse liée au scandale.

D’autres analystes ont vu dans la fermeture de Cambridge Analytica une possible tentative pour échapper aux enquêtes judiciaires. Le député britannique et président du Comité Numérique, Culture, Médias et Sports au parlement, Damian Collins, a d’ailleurs déclaré à ce sujet qu’il « est absolument essentiel que la fermeture [...] ne soit pas utilisée comme une excuse pour essayer de limiter ou de restreindre la capacité des autorités à enquêter sur ce qu'elles étaient en train de faire ».

Après avoir été au centre d’une véritable controverse démocratique, Cambridge Analytica pourrait-elle s’en sortir indemne et reprendre ses analyses de données ?

Comme le dit le dicton, on les sort par la porte, ils rentrent par la fenêtre.